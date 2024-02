Drohung

Alkoholisierter Mann droht mit Fleischerbeil

Isny / Lesedauer: 1 min

In Isny hat ein alkoholisierter Mann auf einem Firmengelände mit einer Machete gedroht. (Foto: Marijan Murat/dpa )

Ein 28-Jähriger hat am Dienstag gegen 7 Uhr in einem Betrieb in der Arist-Dethleffs-Straße in Isny angekündigt, Menschen angreifen zu wollen.