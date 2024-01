Agnes Reisch ist zurück im Weltcup

Nach ihrem großen Erfolg beim Intercontinental-Cup Mitte Dezember in Lillehammer, Norwegen, bei dem sie Platz eins und zwei auf der Normalschanze belegte, startete Agnes Reisch vom WSV Isny bei der erstmals durchgeführten Two Nights Tour der Frauen wieder im Weltcup. In Garmisch-Partenkirchen wurde sie disqualifiziert, aber in Oberstdorf konnte die 24-Jährige auf der Großschanze ihre gute Form unterstreichen, indem sie in der Qualifikation Platz acht und im Wettkampf mit Sprüngen auf 95 und 94,5 Metern Platz elf erreichte und damit beste deutsche Springerin wurde. Beim wenige Tage später stattfindenden Weltcup in Villach, Österreich landete sie auf der Normalschanze im ersten Durchgang mit 93 Metern auf einem hervorragenden siebten Platz, stürzte jedoch im zweiten Durchgang bei der Landung nach 90 Metern und belegte am Ende deshalb nur Platz 23.

Am Wochenende können die Nachwuchsspringer und -kombinierer gleich bei zwei Wettkämpfen in Isny ihr Können zeigen: Am Samstag findet die VR Talentiade mit integrierter schwäbischer Meisterschaft für Vereine aus Baden-Württemberg statt. Die Nordischen Kombinierer starten bereits um 10 Uhr im Langlaufstadion. Im Anschluss folgt dann das Skispringen an den Hasenbergschanzen, die dank des unermüdlichen Einsatzes von Trainern und Eltern ausreichend beschneit und präpariert werden konnten. Der Wettkampf startet um 13.30 Uhr zuerst auf den kleinsten Schanzen (K9/K15) und im Anschluss auf der K30. Am Sonntag sind die Vereine des Allgäuer Skiverbands dann zur Möbel Löffler Mini-Schanzen-Tournee nach Isny eingeladen. Um 11 Uhr beginnt das Skispringen am Hasenberg, ab 14 Uhr drehen die Kombinierer im Langlaufstadion ihre Runden.

Mia Zettler entscheidet zwei Wettbewerbe für sich

Für Mia Zettler vom WSV Isny reichte es beim Deutschen Schülercup für ganz oben. Erstmalig entschied sie beide Wettbewerbe in Rastbüchl für sich. Mit Sprüngen auf 73,5 und 69 Meter am Samstag sowie auf 75 und 72 Meter am Sonntag, distanzierte sie die Konkurrenz in der Klasse der 14- und 15-jährigen Mädchen auf der K74-Schanze. Damit liegt sie in der Pokalwertung nach vier Springen auf einem guten dritten Platz. Ebenfalls aus Isny am Start waren Noah Witter (Schülerklasse S15, 26./24. Platz) und Niklas Szor (Schülerklasse S14, 28./28.).

Otto Maus, der bereits den Deutschlandpokal in Oberhof (Thüringen) in der Herrenklasse mit deutlichem Abstand für sich entschied, bestätigte seine starke Form erneut. Beim Alpencup in Seefeld, Tirol, erreichte Maus in einem international besetzten Feld mit knapp 60 Teilnehmern die Plätze 28 und 24 und holte Punkte für die Alpencup-Wertung.