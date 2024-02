Älteste Isnyerin feiert 103. Geburtstag

Im Zimmer von Erika Jung, ist der kleine Tisch neben dem Stuhl, auf dem sie gerne sitzt und liest, mit Blumen und Geschenken gut bestückt. Ihr Sohn und weitere Gratulanten feierten zusammen mit ihr am Sonntag ihren 103. Geburtstag. Peter Manz überbrachte der ältesten Isnyerin am Montag die Glückwünsche der Stadt. In dem kleinen Zimmer mit der großen Fensterfront hängen Bilder aus ihrer Heimat Norddeutschland und viele Bücher stehen auf den Regalen, denn Lesen, auch auf Englisch, ist ihr liebster Zeitvertreib.

Als Peter Manz das Zimmer der Jubilarin betritt, sitzt sie gerade in ihrem Stuhl und liest sich selbst laut vor. Aus einem englischen Buch - das fällt ihr sehr leicht. Manz überreicht der Seniorin ein Glas Stadtmauerhonig und die Grüße der Stadt, unterschrieben von Bürgermeister Rainer Magenreuter. Sehr gerührt nimmt Jung die Karte entgegen. Fast unmittelbar sprudelt es aus der Jubilarin heraus, was sie in ihrem bewegten Leben erlebt hat. Ihre Geburtsstadt Heide in Schleswig-Holstein ist ihr noch sehr präsent. Auch ihr Vater und dessen neun Geschwister erinnert sie sehr gut.

Charmanter norddeutscher Dialekt

Im charmanten norddeutschen Dialekt erzählt sie von ihrer Schwester, die Kindergärtnerin gewesen sei - und von ihrem eigenen Beruf - Lehrerin an einer hauswirtschaftlichen Berufsschule. Als der Krieg kam, sei sie in einem Krankenhaus als Helferin angestellt gewesen, berichtet Jung: „Eine sehr schwierige Zeit für alle.“ Nach ihrer Hochzeit, noch während des Kriegs, seien sie beruflich bedingt, oft umgezogen. Vor ein paar Jahren, sagt sie, hätten ihre Enkelkinder sie mit auf eine Reise an all die Orte genommen, an denen sie im Laufe ihres gelebt habe. Das sei wunderbar gewesen.

Auf die Frage, ob sie ein Rezept habe, wie man so alt werde, schenkt sie ihrem Besucher ein Lachen und sagt: „Das ist doch nichts Besonderes“. Sie gehe gerne nach draußen in den Garten vor ihrem Zimmer und fühle sich sehr wohl hier. Auf Besuch freut sie sich immer sehr. Vor allem, wenn ihr Sohn, der seinen Altersruhesitz mit seiner Frau in der Nähe habe, vorbeikomme.