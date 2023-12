In der Nikolaikirche findet am Donnerstag, 21. Dezember, ein Adventskonzert des Gymnasiums Isny statt. Beginn ist um 19 Uhr. Neben den Chören aller Klassenstufen nehmen die Unterstufenbläser sowie das Sinfonieorchester der Schule teil. Die ungefähr 100 Musiker bringen Teile aus Georg Friedrich Händels Oratorium „Messias“ zu Gehör. Zuvor werden alle Unterstufenensembles traditionelle und moderne Weihnachtslieder zum Besten geben. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Für die Musiklehrer des Gymnasiums sei es eine Herkulesarbeit gewesen, den Schülern die komplexe musikalische Welt des Händel’schen Oratoriums, dieses Meilensteins in der europäischen Musikgeschichte, näherzubringen, heißt es in der Ankündigung. Doch im Rahmen einer intensiven Probenphase in Lindenberg, in der bis zu acht Stunden täglich geübt wurde, verwandelten sich die ersten zaghaften Versuche nach und nach in ein überaus hörenswertes Halleluja. Unter die verschiedenen Ensembles haben sich im Rahmen dieses Gemeinschaftsprojekts auch Lehrer, Eltern und ehemalige Schüler gemischt. Besonderes Interesse weckt die Rückkehr von Aeneas Frisch, der in Freiburg Gesang studiert und die Musiker als Solist unterstützen wird.