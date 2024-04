22 Mitglieder groß wird der nächste Gemeinderat in Isny groß sein, 87 Kandidatinnen und Kandidaten auf fünf Listen bewerben sich bei der Kommunalwahl am Sonntag, 9. Juni, dafür.

Bis zum Donnerstag, 28. März mussten die Listen für die Kommunalwahl auf dem Rathaus in Isny abgegeben werden. Nachdem Grüne, FDP, SPD, FW und CDU nominiert hatten, war Warten angesagt, ob vielleicht doch noch die AfD dazustoßen würde. Mehr als dünne Gerüchte waren es seit Herbst nicht gewesen - und dabei blieb es auch. Wie Wahlleiter Klaus Hägele am Dienstag bestätigte, ging keine weitere Liste mehr ein. Als er am Donnerstagabend vor Ostern um 18 Uhr ein letztes Mal in den Briefkasten blickte, war da nichts mehr zu finden, was die Kommunalwahl betreffen könnte.

20 Mitglieder (plus Bürgermeister Rainer Magenreuter) hat der Gemeinderat Isny im Moment. Acht Räte gehören zur FW-Fraktion, Grüne, SPD und CDU haben jeweils vier Räte. Genau geregelt ist das Verhältnis zwischen Stadt und Land: Isny hat 14 Vertreter, Großholzleute und Neutrauchburg jeweils zwei, Beuren und Rohrdorf jeweils einen. Daran wird sich in jedem Fall etwas ändern. Denn das Gremium wächst definitiv um zwei Mitglieder - das ist schon fix. Da es keine unechte Teilortswahl mehr gibt, fallen Ausgleichsmandate weg. Doch wer kriegt wie viele seiner Kandidaten durch?

Die jüngste Kandidatin ist 17 Jahre alt

Zwei Listen sind mit jeweils 22 Kandidaten voll besetzt; die der SPD (nachdem Gabriele Koeppel-Schirmer für den letzten Listenplatz nachnominiert wurde) und die der FW (diese hat sogar noch zwei Ersatzkandidaten nominiert), die Grünen stehen bei 18 Kandidaten, die CDU bei 14 und die als Liberale Liste antretende FDP bei elf. 16 aktuelle Räte kandidieren wieder: Rainer Leuchtle, Gebhard Mayer, Sibylle Lenz, Miriam Mayer, Wolfgang Dieing, Stefan Stehle, Claus Zengerle und Christoph Kempe (alle FW), Edwin Stöckle, Erhard Bolender, Wolf-Dieter Massoth und Peter Clement (alle SPD), Marc Siebler und Alexander Sochor (beide CDU), Hermann Hengge (seit wenigen Wochen als Nachrücker von Silvia Ulrich für die CDU im Rat, kandidiert aber für die FW) und Dorothée Natalis (Grüne).

55 Männer und 32 Frauen bilden die fünf Listen, die jüngste Kandidatin ist gerade einmal 17 Jahre alt (Kathleen Rübsam, SPD). Besonders interessant ist das Verhältnis von Stadt zu Land: 64 Kandidaten treten in Isny an, vier in Beuren, vier in Rohrdorf, sechs in Neutrauchburg und neun in Großholzleute.

Ob die Listen so bestehen bleiben, entscheidet sich am Dienstag, 9. April, ab 17 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses. Dann tagt der Gemeindewahlausschuss unter dem Vorsitz von Rolf Pawelka mit Wahlleiter Hägele. Sie stellen fest, ob die gemeldeten Personen zur Wahl zugelassen sind. Neben den Kandidaten zur Wahl des neuen Gemeinderats wird dann auch geprüft, ob die Vorschläge für die Ortschaftsräte ebenfalls passen. Für alle vier Ortschaften lägen ihm die Listen vor, bestätigte Hägele am Dienstag.