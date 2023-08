85 junge Talente feiern

In festlicher Atmosphäre fand kürzlich die Abschlussfeier an der Naturwissenschaftlich–Technischen Akademie (NTA) in Isny statt. Insgesamt 85 Schülerinnen und Schüler haben ihre Ausbildung zum Technischen Assistenten in den Bereichen Biotechnologie, Chemie und Informatik erfolgreich abgeschlossen und werden nun mit vielversprechenden Perspektiven in die Berufswelt starten.

Die hervorragenden Leistungen der Nachstalente wurden mit verschiedenen Förderpreisen gewürdigt, die von namhaften Unternehmen und Institutionen der Region gesponsert wurden. Die Sontheim Industrie Elektronik GmbH verlieh den Förderpreis für Informatik an die Lehrgangsbeste Jasmina Filipetz. Die Auszeichnung für herausragende Leistungen in Biotechnologie ging an Manuel Zebandt und wurde von der MicroCoat Biotechnologie GmbH gestiftet. Die Lehrgangsbesten im Fachbereich Chemie, Miriam Geschwendtner und Matthis Steinemann, erhielten den Förderpreis der nano GmbH.

Ein weiterer Höhepunkt war die Verleihung des Förderpreises der Gesellschaft der Deutschen Chemiker (GDCh) an die Jahrgangsbesten aller Fachbereiche, die ihre exzellenten Leistungen unter Beweis gestellt hatten.

Neben den Besten wurden auch die Zweitbesten der Fachbereiche geehrt: Pia Mühlbauer in Chemie, Sophia Bank in Biotechnologie und Korbinian Müller in Informatik erhielten den Förderpreis des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) als Anerkennung für ihre herausragenden Leistungen.

Als Wertschätzung sozialen Engagements und besonderen Einsatzes sowohl in schulischen als auch privaten Belangen, zeichnete der Förderverein der NTA Isny Maximilian Zehnle mit dem Käthe–Grübler Förderpreis aus.

Ein besonderes Highlight der Abschlussfeier war die inspirierende Videobotschaft von Mark Benecke, einem renommierten Kriminalbiologen und Spezialisten für forensische Entomologie. Seine Worte ermutigten die Absolventen, ihre Leidenschaft und Neugier in ihren beruflichen Werdegang einzubringen.