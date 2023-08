73–Jähriger Radler schlägt 36–Jährigen

Ein 36 Jahre alter Autofahrer und ein 73–jähriger Radfahrer sind am Dienstag kurz vor 11 Uhr in der Leutkircher Straße aneinandergeraten. Der 36–Jährige wollte laut Polizeibericht mit seinem Wagen vom Schwanenweg nach links in die Bahnhofstraße einfahren. Um den Straßenverlauf besser einsehen zu können, kam er dabei auf dem dortigen Radschutzstreifen zum Stehen. Der 73–Jährige, der mit seinem Fahrrad entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Radschutzstreifen unterwegs war, musste dem Wagen ausweichen. Dies schien ihn so in Rage zu versetzen, dass er mit der Hand auf das Heck des Fahrzeugs schlug. Der 36–Jährige wiederum fuhr dem Radler im Anschluss hinterher und stellte ihn in der Leutkircher Straße wegen des Schlags auf das Auto zur Rede. Der Senior schlug daraufhin dem Jüngeren unvermittelt mit beiden Handflächen ins Gesicht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. Am Pkw entstand durch den Schlag kein Sachschaden.