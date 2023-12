48-jähriger Lkw-Fahrer betrunken am Steuer

Weit über ein Promille Alkohol hatte laut Polizeibericht ein 48-jähriger Lkw-Fahrer intus, als er am Mittwoch kurz nach 16.30 Uhr die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich lenkte. Die Beamten wollten den Mann im Rahmen einer Kontrollstelle in Großholzleute stoppen, als dieser kurzentschlossen vor den Polizisten nach links in die Hasenbergstraße abbog. Eine zweite Streifenwagenbesatzung konnte den 48-Jährigen schließlich anhalten. Aufgrund seiner Alkoholisierung musste der Mann in einer Klinik eine Blutprobe sowie bei den Beamten seinen Führerschein abgeben.