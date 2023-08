Es liegt ein Rekordjahr hinter dem Theaterfestival Isny am Baggersee bei Burkwang. Nicht, was das Wetter betrifft, aber zum 40. Geburtstag kann sich der Verein über mehr als 7000 verkaufte Eintrittskarten freuen.

Der Campingplatz war zeitweise ausgebucht, trotz der Regenschauer campten viele Besucher die ganze Woche über und genossen die friedliche Festivalatmosphäre. Am Samstag zeigten einige Workshopteilnehmer, was sie in der Woche gelernt hatten.

Während der Aufbau des Theaterfestivals rund zwei Wochen gedauert hat, geht der Abbau viel schneller. „Begonnen wird damit gleich am Sonntagmorgen, und am Montagabend ist schon fast nichts mehr zu sehen vom bunten Festivaltreiben“, sagt der erste Vorsitzende Toni Drescher.

Gästeautos müssen aus Schlamm gezogen werden

Wegen der mittlerweile total aufgeweichten Wiesen und Wege können in diesem Jahr das Gastronomie– und das Berberzelt erst Mitte der Woche abgebaut werden. Der Radlader und ein Traktor waren ab Freitag immer wieder im Einsatz, um Autos vom Parkplatz rauszuziehen. „Aber alles im Rahmen, das Team hat rechtzeitig mit Hackschnitzeln reagiert“, ist Drescher froh. Überhaupt habe das Zusammenspiel des Orgateams bestens geklappt, „die Schlüsselpositionen sind optimal besetzt“. Isabell Dinser vom Campingteam konnte fast 600 Personen in 305 Zelten und Campingmobilen verzeichnen.

Das Erfolgsrezept

Während der Festivalplatz am Montag fast leer ist, sind die Köpfe der Macher schon wieder voller Ideen.

Schon jetzt, zum Ende des Theaterfestivals läuft die Programmplanung für das kommende Jahr auf Hochtouren, verrät Franz Schmid.

Schmid kümmert sich seit vielen Jahren mit drei weiteren Ehrenamtlichen um das Programm des Theaterfestivals kümmert. „Jahr für Jahr versuchen wir eine bunte Mischung aus zeitgenössischem Zirkus, Musik, auch gerne von noch wenig bekannten Bands und überregional bekannten Künstlern als Zugpferde, zusammenzustellen.“ Das Kinderprogramm an zwei Nachmittagen soll dem Familiengedanken gerecht werden.

Den Nerv getroffen

Mit dem Zirkus–Schwerpunkt in diesem Jahr hat das Team offenbar den Nerv der Besucher getroffen. Fast könnte man sagen, es gehe „back to the roots“, denn genau so hat das Theaterfestival vor 40 Jahren auf einer Wiese am Waldbad in Isny begonnen — als Treffen befreundeter Theater– und Zirkus–Kompanien.

Peter Neubert, der sich in der Welt des modernen Zirkus bestens auskennt, da er über das Jahr viele Veranstaltungen und Zirkusfestivals besucht, freut sich darüber, dass jede der drei Artistikveranstaltungen restlos ausverkauft war. Schmid ergänzt: Mit dem neuen, größeren Zelt, dass seit dem vergangenen Jahr zum Einsatz kommt, gebe es auch mehr Möglichkeiten für die Artisten, da es höher und die Manege größer sei.

So entsteht das Programm

„In der Programm–Gruppe hat jeder seinen Schwerpunkt“, erklärt Karin Konrad. Das ganze Jahr über halten sie die Augen und Ohren offen, schauen sich auf verschiedensten Veranstaltungen um und haben langjährige Kontakte zu renommierten Künstler–Agenturen. „Mittlerweile werden wir auch direkt angefragt, denn das Theaterfestival Isny hat einen guten Ruf. Unsere Entscheidungen zum Programm sind immer ganzheitlich. Wir stehen ein für Vielfalt und Diversität. Die Kulturarbeit des Theaterfestivals ist autark und unabhängig.“ Impulse von außen seien ihnen wichtig, versichert sie. Und weiter: „Unser Programm soll die Besucher unterhalten, sicherlich aber auch zu Diskussionen anregen und neue Sichtweisen eröffnen“.

Die „jungen Wilden“

Zwei Abende gehen in diesem Jahr auf das Konto der „jungen Wilden“: Der Poetry Slam und der Abend mit den „Drunken Dentists“ als Vorgruppe von „Rikas“. „Da wir eine bunt zusammengewürfelte Gruppe aus Jung und Alt sind“, freut sich Konrad, dass die jüngere Generation immer neue Anstöße in die Besprechungen mitbringt, speziell, was im Rahmenprogramm und auf dem Platz passiert — zum Beispiel die Jurte als Treffpunkt, die Kleidertauschbörse, den Awareness–Gedanken und weiteres Rahmenprogramm, wie in diesem Jahr die Filmvorführung, „Von Menschen, die auf Bäume steigen“.

43 Workshops

Beeindruckend waren am Samstagmittag die Workshop–Vorführungen im großen Zelt, moderiert von Drescher, der sich seit Jahren um ein abwechslungsreiches Workshop–Programm kümmert. „Das ist eigentlich der Ursprung des Theaterfestivals“, erklärt er im vollen Zelt vor einem begeisterten Publikum. „Nachdem Corona überstanden ist, hatten viele Leute wieder Lust auf Workshops“, zieht er ein Resümee, davon lebe das Theaterfestival. In diesem Jahr kamen 43 kreative Workshops mit 30 Kursleiterinnen und -leiter zustande. 579 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter von sechs bis 78 Jahren nahmen teil.

Die Finanzierung

Die Finanzierung des gesamten Festivals wurde in diesem Jahr zum Teil noch aus der Bundesförderung „Neustart Kultur“ nach der Corona–Pandemie mitgetragen. „Das bedeutete für uns ein Stück Planungssicherheit“, sagt das Vorstandsteam. Ziel sei es, auch weiterhin die Eintrittspreise auf einem bezahlbaren Niveau zu halten. „Wir hoffen, dass wir das mit der selbstorganisierten Gastronomie in diesem Jahr und über die Workshops erneut erreichen können. Das wäre ein gutes Startpolster für das kommende Jahr.“