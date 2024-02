26-Jähriger betrunken am Steuer erwischt

Ein mehrmonatiges Fahrverbot und ein empfindliches Bußgeld kommen auf einen 26-jährigen Autofahrer zu, der sich am Dienstabend alkoholisiert hinter das Steuer seines Wagens gesetzt hat. Das teilt die Polizei mit. Der Mann geriet in der Wintergasse in eine Verkehrskontrolle des Polizeireviers Wangen im Allgäu, bei der die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei ihm feststellten. Nachdem ein Alkoholvortest über 0,5 Promille ergab, musste der 26-Jährige die Polizisten auf das Revier begleiten und einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchführen. Dieser bestätigte das Ergebnis von über 0,5 Promille. Seinen Wagen musste der Fahrzeuglenker folglich stehen lassen.