26-jährige verliert Kontrolle über Auto

Im Bereich der Einmündung Hohe Linde/Schweinebach hat laut Polizeibericht am Mittwoch gegen 23.15 Uhr eine 26-jährige Autofahrerin die Kontrolle über ihren Pkw verloren und ist zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend prallte die Autofahrerin auf Höhe einer Tankstelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen einen Erdhügel und überschlug sich mit ihrem Wagen seitlich. Ein Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus, an ihrem Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise über 20.000 Euro. Aufgrund der Erstmeldung und auslaufender Betriebsstoffe war neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstelle war die 26-Jährige während des Unfalls mit knapp über 0,5 Promille alkoholisiert. Sie musste aufgrund dessen im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, ihr Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt. Aus die Unfallverursacherin kommt nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.