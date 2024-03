18-Jähriger fährt unter Drogenbeeinflussung

Ein 18-Jähriger muss mit einem empfindlichen Bußgeld und einem mehrwöchigen Fahrverbot sowie Punkten in Flensburg rechnen, nachdem er am Donnerstagabend offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sein Fahrzeug lenkte. Das teilt die Polizei mit. Der Wagen fiel den Beamten zunächst auf, da der Fahrer ohne eingeschaltetes Licht unterwegs war. Im Laufe der Kontrolle konnten die Polizisten Anhaltspunkte für eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung gewinnen. Der Mann musste die Beamten in eine Klinik zur Blutentnahme begleiten, wo ein durchgeführter Vortest positiv auf Betäubungsmittel ausfiel. Der 18-Jährige musste sein Fahrzeug stehen lassen und wird nun entsprechend angezeigt.