15-Jähriger aus Weitnau wird vermisst, der in Isny zur Schule geht

Seit Mittwochnachmittag, 13. Oktober, wird der 15-jährige Nils Arnold aus Weitnau vermisst. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Donnerstag mitteilte, kam der Jugendliche am Mittwochabend nach einem Streit mit seiner Erziehungsberechtigten nicht nach Hause und ist seither abgängig.

Weitere Ermittlungen haben inzwischen ergeben, dass sich Nils über Nacht bei einer Bekannten in Wangen im württembergischen Allgäu aufgehalten hatte, am Donnerstag, 14. Oktober dann aber nicht in der Schule in Isny erschienen war. Fahndungsmaßnahmen in den Orts- und Stadtbereichen von Weitnau, Isny und Wangen verliefen bisher negativ.

An Krücken und mit Gipsverband

Nils ist 165 Zentimeter groß und hat eine normale bis kräftige Statur. Laut Polizei dürfte er eine rote Trainingsjacke und schwarze „Nike“-Turnschuhe tragen. Er läuft derzeit an Krücken mit roten Griffstücken und hat am rechten Bein einen Gipsverband.

Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung auf der Suche. Wer Nils gesehen hat oder der Polizei Informationen zu seinem Verbleib geben kann, wird gebeten, entweder den Notruf unter Telefon 110 anzurufen oder sich direkt an die sachbearbeitende Polizeiinspektion Kempten unter Telefon 0831 / 99090 zu wenden. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Informationen zum Verbleib von Nils entgegen.