Internationales Treffen der Wehren

Die Partnerschaft zwischen der Feuerwehr in St. Leonhard im Passeiertal und der Feuerwehr Friesenhofen ist etwas besonderes. Die Partnerschaft wurde 1970 als erste Wehren aus Südtirol und Deutschland geschlossen. Das erste Zusammentreffen zwischen den beiden Wehren erfolgte bei einem Leistungswettbewerb in Deutschland an dem die Feuerwehr aus St. Leonhard teilnahm. Auch nach über 50 Jahren wird die Partnerschaft durch gegenseitiges besuchen die Partnerschaft gepflegt und ist heute nicht mehr weg zu denken. Was einmaliges was auch beide Wehren sehr schätzen.

Am Samstag Vormittag stand eine Gemeinschaftsübung der beiden Jugendfeuerwehren auf dem Programm. Mit dem neuen Rüstfahrzeug Allrad (SRF–A), das erst vor kurzem in den Dienst genommen wurde, wurden wir zu einem Technischen Hilfeleistungs Übungseinsatz gerufen. Zwei verletzte Personen mussten von einem Brückeneinsturz gerettet werden. Dies konnte mit dem Ladekran eindrucksvoll durchgeführt werden. Für die Jugendlichen war es was ganz besonderes, zum Schluss der Übung ging es für jeden noch einmal mit dem Kranen auf 15m Höhe nach oben.

Teilnahme am Gaudi–Wettkampf, Drei, zwei, eins Start… so hieß es wieder am Samstagmittag auf dem Raiffeisenplatz in St. Leonhard. 22 gemeldete Aktive Gruppen aus dem ganzen Passaiertal und vier Jugendgruppen standen sich gegenüber. Fünf feuerwehrtechnische Stationen musste jede einzelne Gruppe in schnellst möglicher Zeit und fehlerfrei durchlaufen werden.

Hier belegte die Jugendfeuerwehr Friesenhofen die Plätze zwei und drei, die Aktive Feuerwehr Friesenhofen Platz sechs. Im Anschluss an den Gaudi–Wettkampf fand das Liertener Feuerwehrfest statt, hier trat die Partyband MEETU auf.

Am Sonntag endete das Feuerwehrfest traditionell mit der Heiligen Florians Messe samt Frühschoppen, bevor die Heimreise angetreten wurde.