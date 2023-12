Interesse an „Mitmachen Ehrensache“ ist groß

Auch in diesem Jahr haben 63 Schülerinnen und Schüler der Realschule Bad Wurzach am Aktionstag „Mitmachen Ehrensache“ einen Tag in verschiedenen Unternehmen und Einrichtungen gearbeitet. Der somit erarbeitete Lohn der Achtklässler geht in diesem Jahr an das Kinderhospiz in Bad Grönenbach.

Der Tag erfreut sich bei Schülerinnen und Schüler seit Jahren großer Beliebtheit. In Handwerksbetrieben, Apotheken, Kindergärten, Tattostudios und an unzähligen weiteren Stellen bekommen sie neben dem kleinen Einblick in die Arbeitswelt die Möglichkeit geboten, einmal Menschen zu helfen, denen es nicht so gutgeht. „Es ist hier ganz einfach, Gutes zu tun und wie in unserem Fall andere Kinder zu unterstützen“, bestätigt Rebecca Sassen, die ihren Arbeitstag in der Bad Wurzacher Antonius-Apotheke verbringt.

Und auch wenn es nur ein einziger Tag in diesem Arbeitsbereich ist, treffen die Schülerinnen und Schüler ihre Wahl doch auch bewusst. „Ich habe schon gezielt nach etwas gesucht, das meinen Interessen entspricht“, gibt Noah Heiselbetz an, der an diesem Tag bei Werwolf Media in Bad Wurzach in den Beruf des Mediengestalters hineinschnuppert.

Für die Betriebe, die an der Aktion teilnehmen, steht zwar primär der gute Zweck im Vordergrund, etwas Eigenwerbung können sie an dem Tag aber natürlich auch betreiben. „Es ist eine coole Idee und schön, jemanden dazuhaben. Auch wenn ein Tag natürlich sehr kurz ist, ist es eine tolle Möglichkeit, um interessierten Kids eine Plattform zu bieten“, erklärt Darius Pfeifer von Werwolf Media, der an diesem Tag mit Schüler Noah Heiselbetz zusammenarbeitet.