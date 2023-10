In Schlossgemächern dem gräfischen Leben nachgespürt

Ziel einer herbstlichen Ausflugsfahrt der Fraternität Wangen war die Nachbarstadt Tettnang mit seinem weithin sichtbaren Wahrzeichen, dem Neuen Schloss. Erbaut wurde es Mitte des 18. Jahrhundert von den Herren Montfort, welche die Grafschaften Tettnang, Argen und Schomburg regierten. Es zählt heute zu den schönsten Schlössern Oberschwabens.

Nach den Wirren des 30-jährigen Krieg residierten die Adeligen zunächst im Alten Schloss (heute Rathaus), ein Renaissance-Bau mit schmuckloser Fassade, einfachem Satteldach aber markantem Staffelgiebel. In seiner bescheidenen Dimension entsprach der Bau exakt den wirtschaftlichen Möglichkeiten der Grafen, nicht jedoch ihrem dynastischen Anspruch: Als Nachfahren der Pfalzgrafen von Tübingen wähnten sie sich als Vertreter eines der vornehmsten Geschlechter Oberschwabens.

So entstand das Neue Schloss an der Kante einer markanten Anhöhe nach dem Bautyp der Königsschlösser (Vier-Flügel-Anlage mit trutzigen Ecktürmen). Für die Innenausstattung der Herrschaftsräume in der Beletage gewann man die bedeutendsten Künstler des Vorarlberger- und Bodenseeraumes. Dass die Schuldenlast der Montforter ins Unermessliche wuchs und Darlehen von Österreich aufgenommen werden mussten, verwies die Montforter doch eher wieder auf den Boden kleiner Provinzler.

In der Schlossführung erlebten die Wangener Besucher Schritt für Schritt dieses Streben nach Repräsentation, Macht und Ansehen. Die gräfische Residenz als Schauplatz der Selbstinszenierung der Herrscher. Ein Raum in prunkvoller Gestaltung reihte sich an den anderen, gekrönt von den kunstvollen Stuckarbeiten des berühmten Rokoko-Stuckateurs Joseph Anton von Feuchtmayer. Viele Schlossbesucher kommen wohl nur wegen diesem überragenden Künstler.

In der Schlosskapelle stimmten die Wangener mit Mundharmonikbegleitung „Großer Gott wir loben dich“ an, Ausdruck der Freude und als Dankeschön „nach oben.“

„Ich glaube nicht, dass die Grafen mit ihrer 60-köpfigen Dienerschaft, üppigen Gelagen, prunkvollen Gewändern und reichlich gutem Rebensaft ein glücklicheres Leben hatten als unsereiner“, sinnierte ein Rollifahrer im Nachgang. Nachdenkliche Worte als Wegbegleiter und Diskussionsgrundlage hinüber ins benachbarte bürgerliche Café, wo ein Apfelstrudel mit Kaffee den Hauch fürstlichen Flairs herbeizauberte. Mit allem rundum zufrieden ging es mit den letzten Sonnenstrahlen heimwärts.