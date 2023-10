In Gebrazhofen wird wieder Theater gespielt

Vorhang auf zu einer neuen Theatersaison in der Turn- und Festhalle in Gebrazhofen. Ab dem 20. Oktober wird dort bis zum 4. November die Komödie „Modenschau um Ochsenstall“ aufgeführt. Mit viel Engagement und Liebe zum Detail wird derzeit in der kleinen Halle die Bühne aufgebaut. Das geht natürlich nur in Abstimmung mit Schule, Kindergarten und Sportverein, die diese Halle ja auch nutzen und während dieser Zeit Einschränkungen in Kauf nehmen müssen. Für das Verständnis für diese besonderen Umstände an dieser Stelle unser besonderer Dank. Für die Bewirtung können wir wie schon all die Jahre vorher auf die Unterstützung der ortsansässigen Vereine zählen. In diesem Jahr wird die Freiwillige Feuerwehr Gebrazhofen für das leibliche Wohl der Gäste und Spieler sorgen.

In diesem Jahr verwandelt sich die Theaterbühne in einen Ochsenstall. Oder genauer gesagt, in den Platz vor dem kleinen Bauernhof, der seine besten Tage auch schon lange gesehen hat. Die Schulden drücken und den Bauersleuten Paul und Mathilde droht die Pleite. Deshalb wird nach allen Möglichkeiten gesucht, durch eine gute Geschäftsidee die Finanzen der Familie Hartmann wieder ins Lot zu bringen. Sein Freund Franz hat dann die zündende Idee ‐ eine Modenschau in ländlichem Ambiente soll Geld in die Kasse bringen. Doch so einfach wie die Idee ist, so chaotisch wird dann die Umsetzung.

Lassen sie sich überraschen vom Ausgang der Geschichte und kommen sie zu uns ins Theater nach Gebrazhofen. Karten gibt‘s zum Vorbestellen unter 07563/1635 (Werktags zwischen 17 und 19 Uhr). Die Spieltermine sind Abends um 20 Uhr; an den Sonntagen um 19 Uhr. Wir spielen am 20./21./22./27./28./29. und 31. Oktober und am 3. und 4. November. Nachmittags haben wir Spieltermine um 14 Uhr am 22. Oktober für die Lebenshilfe sowie am 29. Oktober und 4. November.

Wir freuen uns, mit Ihnen auch in diesem Jahr wieder ein paar vergnügliche Stunden zu verbringen.