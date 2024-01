Scherer und Krattenmacher führen Liste an

Bei seiner bereits fünften Nominierungsversammlung im Vorfeld der Kreistagswahlen 2024 hat der CDU-Kreisverband Ravensburg die Kandidatinnen und Kandidaten für den Wahlkreis X (Bad Wurzach, Kißlegg) bestimmt und die aus seiner Sicht wichtigsten Themen für die bevorstehenden Kreistagswahlen dargelegt. Laut CDU-Pressemitteilung hatten sich hierzu knapp 30 Mitglieder und Gäste im Café Fatima in Immenried eingefunden.

Gleich zu Beginn der Versammlung stellte der CDU-Kreisvorsitzende Christian Natterer zufrieden fest, dass es gelungen sei, für den Wahlkreis eine ausgewogene Liste aus neuen aber auch kommunalpolitisch erfahrenen Kandidaten zu finden; 6 von 7 Bewerbern treten zum ersten Mal für den Kreistag an. Neben Platzhirsch Kißleggs Bürgermeister Dieter Krattenmacher, freute sich Natterer insbesondere darüber, dass Bad Wurzachs Bürgermeisterin Alexandra Scherer erstmalig auf der CDU-Liste mit dabei sei. Ebenso neu der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Franz Schönberger, die Ortsvorsteherin von Seibranz Petra Greiner sowie die Bad Wurzacher Gemeinderäte Heinrich Josef Vincon und Emina Wiest Salkanovic und der Kißlegger Gemeinderat Friedrich Rockhoff. Außerdem habe die CDU in der Region durch ihren intensiven und dauerhaften Einsatz für die Belange der Bürgerinnen und Bürger vor Ort „ein hohes Maß an Vertrauenswürdigkeit erarbeitet, dass es zu erhalten gilt“, so Kreistagsmitglied Christian Natterer. Erklärtes Ziel sei es, als CDU auch in der nächsten Legislaturperiode wieder die stärkste Fraktion im Kreistag stellen zu können und die Marke von derzeit kreisweit 24 Mandaten weiter ausbauen zu wollen.

Unter der Wahlleitung von Christian Natterer wurden folgende Kandidaten nominiert. Platz 1: Bürgermeisterin Alexandra Scherer (Bad Wurzach), Platz 2: Bürgermeister Dieter Krattenmacher (Kißlegg), Platz 3: Heinrich Josef Vincon (Bad Wurzach), Platz 4: Franz Schönberger (Argenbühl), Platz 5: Petra Greiner Bad Wurzach), Platz 6: Dr. Friedrich Rockhoff (Kißlegg), Platz 7: Emina Wiest - Salkanovic (Bad Wurzach).