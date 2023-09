Frühes Gegentor bringt SGM aus dem Konzept

Zum ersten Saisonspiel trat die SGM Eglofs/Heimenkirch/Wohmbrechts beim SV Immenried an. Beide Mannschaften starteten konzentriert ins Spiel. Jedoch brachte das frühe Gegentor in der vierten Minute von Melanie Brack die SGM aus dem Konzept.

In der 19. und 41. Minute baute Immenried durch die Treffer von Pia Kling und Julia Fehr ihre Führung aus. Die SGM Eglofs/Heimenkirch/Wohmbrechts setzte in der zweiten Hälfte verstärkt auf die Offensive. Dies wurde durch das Tor von Alexa Jocham schnell belohnt. Trotz des stärkeren Auftritts der SGM hörten die Spielerinnen des SV Immenried nicht auf, Druck auf die Defensive der SGM auszuüben und weiterhin den Weg zum Tor zu suchen. Die nächsten Treffer des SVI durch Pia Kling (65.) und Leonie Rogg (75.) blieben nicht lange aus. Die SGM versuchte, gegen den 1:5-Rückstand anzukämpfen. Durch einen Treffer von Daniela Benzinger in der 89. Minute wurde der Rückstand noch auf 2:5 verkürzt. Am klaren Sieg des SV Immenried änderte sich aber nichts mehr.

Duell gegen den SV Deuchelried

Zum zweiten Spieltag werden am Sonntag die Fußballerinnen der SGM Eglofs/Heimenkirch/Wohmbrechts zu Gast bei den Spielerinnen des SV Deuchelried sein.