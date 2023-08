Im Unterricht Herzkissen genäht

Eine Fülle kunterbunter Herzkissen für das Projekt der Waldburg–Zeil Kliniken haben Schülerinnen der Gemeinschaftsschule Eglofs gemeinsam mit ihrer Lehrerin Sylvia Heneka im Unterricht genäht. Zum Ende des Schuljahres 2022/23 haben die fleißigen Näherinnen die Kissen an die Klinik Schwabenland, vertreten durch Claudia Beltz, übergeben. Von dem Reha–Spezialisten mit Sitz in Neutrauchburg gehen die Kissen an die operierenden Kliniken in der Region. Vielen Dank sagen die Waldburg–Zeil Kliniken.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.