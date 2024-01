Im Rikscha-Fieber dank Spendenaktion

Im Rikscha-Fieber ist seit kurzem das Haus der Pflege Ulrichspark der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist in Kißlegg. Die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg hat es möglich gemacht, dass das elektrische Fahrrad angeschafft werden konnte.

Auf Initiative von Armin Gomm, dessen Mutter selbst im Ulrichspark lebt, haben sich einige regionale Firmen ohne zu zögern bereiterklärt, für die Rikscha zu spenden. Die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg hat bereits sechs Pflegeeinrichtungen im Landkreis Ravensburg bei der Finanzierung, Anschaffung und Umsetzung des Projektes unterstützt. Vorstandsvorsitzender Jürgen Mossakowski übergab in einer kleinen Feierstunde das Gefährt zur Überlassung an das Pflegeheim mit den Worten: „Es ist mir eine große Freude, den Bewohnerinnen und Bewohnern des Ulrichsparks die E-Rikscha übergeben zu können, damit diese weiterhin am Leben teilhaben können und mobil bleiben.“ Mitarbeitende des Pflegeheims und Ehrenamtliche werden die Fahrten übernehmen.

Überwältigt nahm Einrichtungsleiterin Beatrice Winter die E-Rikscha im Namen des Hauses entgegen: „Unsere Bewohner freuen sich schon so sehr darauf, die Gegend damit zu erkunden. Die Rikscha-Fahrten sind ein absolutes Highlight für uns alle.“

Finanzielle Unterstützung für die Anschaffung der Rikscha gab es von: GLW GmbH, Gomm Fahrzeugbau GmbH, Hans Rinninger und Sohn GmbH & Co. KG, Kaffeehaus Gleisneun, Kerler GmbH, Maxse´s Bewegungs- und Gesundheitszentrum, mbk Maschinenbau GmbH, Pekana Naturheilmittel GmbH, Stengele Holz und Kunststofftechnik GmbH, Thüga Energie GmbH.

Wer sich vorstellen kann, gelegentlich solche Fahrten als Fahrerin oder Fahrer zu übernehmen, darf sich gerne bei Koordinator Armin Gomm melden unter Telefon 0176/62691259.