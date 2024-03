Haben Sie beim Besuch einer Ausstellung schon mal eine Kochschürze getragen? Nein? Die Teilnehmenden des Café WILLE-Kochkurses am vergangenen Dienstagabend, 27. Februar, schon.

Dieser Kochkurs fand als Rahmenprogramm der „Youniworth“-Wanderausstellung, die aktuell in der Geschwister-Scholl-Schule gastiert, statt. Unter Anleitung von Koch Tomas Markovic „reisten“ die Teilnehmenden, in der Schulküche vor Ort, „Im Kochtopf um die Welt“. Das Kurs-Motto griff so auch das Ausstellungsthema auf, die Geschichten junger Geflüchteter erzählt und erlebbar macht.

Markovic hatte für diesen Abend ein syrisch-ukrainisch-persisches Menü zusammengestellt. So kam es, dass sich bei Baba Ganoush (Auberginenmus) mit Maracuja, Lammkotelett mit Gewürz-Couscous und gefüllten Pfannkuchen mit Sauerkirschkompott manchem Teilnehmenden neue Geschmacksknospen öffneten. „Ich habe noch nie so feines Lammfleisch gegessen“, schwärmt Caro, die vorher Lammfleisch gegenüber eher skeptisch war. Agnes, eine weitere Teilnehmende, berichtet: „Das Auberginenmus muss ich unbedingt mal nachkochen und daheim ausprobieren, wie sich die übrig gebliebene Auberginen-Schalen zu Chips zu verarbeiten lassen.“

Wer gerade nicht am Schnippeln, Rühren, Backen oder Teller anrichten war, konnte mit Maria Söllner, der Integrationsbeauftragte der Stadt Leutkirch, die „Youniworth“-Ausstellung besuchen und damit einen Einblick in die Situation junger Geflüchteter und deren Gefühlswelt bekommen.

Die Idee für diese kombinierte Veranstaltung hatte Doreen Manuele vom WILLE-Netzwerk und gemeinsam mit Maria Söllner war das Kochkurs-Motto schnell gefunden. Manuele ist begeistert: „Einmal mehr hat sich gezeigt: gemeinsames Kochen und Essen ist immer wieder verbindend. Besonders schön zu beobachten war das Interesse aller Beteiligten an fremden Traditionen, sowohl bei der Führung durch die Ausstellung als auch beim Kochen!“

Die Teilnehmenden bildeten einen guten Generationen-Mix, hatten sichtlich Spaß an diesem Abend und konnten einige kulinarische Kniffe mit nachhause nehmen.

Wieder einmal mehr zeigte sich an diesem Abend auch die gute Netzwerkarbeit von WILLE, das sich zum Ziel gesetzt hat, Aktivitäten und Maßnahmen zur Integration von geflüchteten Menschen in Leutkirch zu begleiten. Es führt dabei möglichst alle lokalen Akteure zusammen, die inhaltlich und finanziell einen Beitrag leisten können. Mittlerweile hat sich das Netzwerk zu einer unbürokratischen Plattform entwickelt, die die Integrationsarbeit der Stadt unterstützt und ergänzt.