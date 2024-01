Wer könnte es Kindern verdenken, wenn sie vor dem Gottesdienst an Heiligabend in der evangelischen Kirche Bad Wurzach Pfarrer Michael Kuczera fragen, wie lange seine Predigt dauern würde. Kuczera nahm es mit Humor und konnte sie mit den Worten „Ihr seid die Predigt“ beruhigen. Denn zumindest im ersten der beiden Gottesdienste des Abends gab es wirklich keine Predigt, sondern stattdessen ein Krippenspiel eben jener Kinder. Pfarrerin Cora Böttiger hatte es mit Unterstützung durch Ramona Herrmann, Elisabeth Gottschling und Inga Wegele mit den vielen spielfreudigen Kindern eingeübt. Überraschend, wie textsicher selbst die Kleinsten waren. Beeindruckend, mit welcher Hingabe gespielt wurde. Zum Schmunzeln das Mähen der Schafe und Bellen des Hirtenhundes. Ein kindgerechter fröhlicher Gottesdienst, der von Verena Stei an der Orgel begleitet wurde. Bevor der zweite, besinnlichere Gottesdienst des Abends begann, konnten sich Groß und Klein bei Glühwein, Punsch, Lebkuchen und Plätzchen stärken - der Gemeindesaal platzte schier aus allen Nähten. Ernster wurde es in der Christvesper, in der Kuczera sich und den Anwesenden die Frage stellte, wie man angesichts der vielen negativen Schlagzeilen Weihnachten überstehen könne. „Wie viel Weihnachten darf denn sein?“ Seine Antwort auf diese Frage: „Ich kann von Weihnachten nicht genug bekommen.“ Mitten im Toben dieser Welt komme er zu seliger, dankbarer Ruhe, dem Geheimnis der Weihnacht. Und zu dieser Ruhe trage auch die Szenerie aus Jesaja 11 bei, in der außergewöhnliche Freundschaftspaare und Friedens-Gespanne den Weg an die Krippe finden. „Verrückt verkehrt“ zitierte er seine Tochter, wenn es bunt wird. Und so sei das auch an Weihnachten, an dem sich das Dunkel ins Licht verkehre und ein Stall zum Paradiesgarten werde. Aber auch dieser Gottesdienst, der musikalisch sowohl von Stei als auch vom Posaunenchor unter der Leitung von Johannes Wirth gestaltet wurde, endete humorvoll; denn Kuczera las die Geschichte vom Gorilla in der Krippe von Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller vor, deren Tochter die ungewöhnlichsten Tiere in die Krippe stellte und zu ihrer Verteidigung anführte, dass ihre Mutter immer sage, dass alle an die Krippe kommen dürfen. Sie endete mit dem Satz „Endlich ist Frieden“. Ein wunderbarer Auftakt für Heiligabend.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.