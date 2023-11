Hygin Bauhofer ‐ 60 Jahre Theaterverein Haslach

60 Jahre Vereinszugehörigkeit darf in diesem Jahr Hygin Bauhofer beim Theaterverein Haslach 1913 feiern.

Hygin Bauhofer ist im Jahr 1963 in den Theaterverein Haslach eingetreten und wurde als Schriftführer gleich Teil der Vorstandschaft. Von 1963 bis ins Jahr 1976 hat Hygin das Amt des Schriftführers ausgeübt.

1976 wurde er zum ersten Vorstand des Vereins gewählt, welches er bis ins Jahr 1989 ausübte.

Während seiner Amtszeit von 1976‐1989 hat Hygin den Verein im Landesverband Amateurtheater Baden Württemberg etabliert. Auch die erste Vereinssatzung des Theaterverein Haslach 1913 wurde durch Hygin Bauhofer ins Leben gerufen.

Zusätzlich zu seinen Aufgaben in der Vorstandschaft hat er viele Jahre aktiv auf der Bühne gestanden und ist bis heute noch im Seniorentheater des Vereins aktiv.

Sein Rat, sei es bei der Auswahl neuer Stücke oder in organisatorischen, rechtlichen, versicherungstechnischen Angelegenheiten, ist im Verein nach wie vor sehr gefragt.

Für seine langjährigen Dienste für den Theaterverein Haslach 1913 wurde Hygin Bauhofer im Rahmen des diesjährigen Kinder und Seniorentheaters, wo er auch wieder selbst aktiv auf der Bühne stand, gebührend geehrt.

So sprach der zweite Vorsitzende Volker Sassen im Namen der Vorstandschaft und des gesamten Vereins seinen besonderen Dank und besondere Anerkennung aus. Volker Sassen übergab Hygin zu diesem besonderen Anlass die Ehrenmedaille in Gold, die Ehrennadel in Gold und eine Urkunde des Landesverband Amateurtheater Baden-Württemberg sowie eine Ankerkennung des Theaterverein Haslach 1913.

Der Theaterverein Haslach bedankt sich bei Hygin Bauhofer für die vergangenen 60 Jahre Mitgliedschaft und wünscht ihm weiterhin viel Gesundheit damit er uns noch lange im Seniorentheater und immer mit Rat und Tat zur Verfügung steht.