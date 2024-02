Hospiz Ursula in Leutkirch erhält 2000 Euro-Spende

Das Hospiz Ursula in Leutkirch hat eine Spende in Höhe von 2000 Euro erhalten. Überreicht wurde die Spende vom Männergesangverein Altmannshofen in Vertretung von Chorleiterin Elisabeth Möslang-Haas und dem zweiten Vorsitzenden Hans Rottmar.

Das Adventssingen im Dezember vergangenen Jahres in Altmannshofen erbrachte 1400 Euro. Der Kirchenchor Altmannshofen sowie der Männergesangverein stockten den Betrag auf 2000 Euro auf.

Von Beginn an waren sich die Verantwortlichen vom Männergesangverein Altmannshofen einig, dass die Spenden aus dem Adventssingen im vergangenen Jahr, für einen wohltätigen Zweck verwendet werden sollten. Deshalb richtete sich die Aufmerksamkeit auf das Hospiz Ursula in Leutkirch.

Wir sind in den letzten Jahren schon mehrfach darauf aufmerksam geworden, welche hilfreiche Arbeit in Leutkirch geleistet wird. Menschen auf ihrer letzten Wegstrecke das Leben so schön wie möglich zu gestalten und sogar besondere letzte Wünsche zu erfüllen, ist ein großartiger Gedanke, der in Leutkirch mit großer Leidenschaft und menschlicher Fürsorge umgesetzt wird, so der Tenor aus der Vorstandschaft vom Männergesangverein Altmannshofen.

Leider ist eine solche umfangreiche Arbeit ohne Spenden und Zuwendungen in der Form nicht darstellbar, weshalb wir sehr gerne unterstützen, so äußerten sich Elisabeth Möslang-Haas und Hans Rottmar bei der Spendenübergabe. Hospiz-Leiterin Evelyn Mauch brachte ihre aufrichtige Dankbarkeit mit einem Einblick in die Arbeit der Hospizarbeit und deren Einrichtung zum Ausdruck.