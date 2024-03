Für die Voltigiererinnen der Reitergruppe Neuravensburg begann die neue Turniersaison am 25. Februar beim Holzpferdturnier in Eberhardzell.

17 Mädchen des Voltigierteams zeigten hier in Einzel-, Doppel- und Gruppenprüfungen verschiedener Leistungsklassen ihr Können. Begleitet wurden sie von ihrer Trainerin Roswitha Ehrle. Mit atemberaubenden athletischen Übungen erzielten sie tolle Platzierungen in verschiedenen altersabhängigen Abteilungen:

Einzel Einsteiger:

In der ersten Abteilung ging der 3. Platz an Marlene Kuch und der 1. Platz an Charlotte Hartmann.

In der 2. Abteilung erreichte Luisa Piemontese Platz 9, Amelie Kuch Platz 6 und Maxima Hartmann turnte sich zum Sieg.

In der 3. Abteilung belegte Josefine Haug Platz 16, Anisa Dix Platz 14, Elena Fischer Platz 12, Anna Fontanari Platz 7 und Mira Schepers Platz 5.

In der 4. Abteilung turnte sich Anni Kleinhans auf Platz 9 und Lara-Marisa Jungmann auf Platz 5.

In der Prüfung Einzel Turnier platzierte sich Ronja Loebich auf Rang 6, Natascha Vogel auf Rang 5, Anne Vogler auf Rang 4 und der Sieg ging hier an Jenny Woller.

Bei den Doppelprüfungen ergaben sich folgende Platzierungen:

Abteilung 1: 6. Platz Maxima und Charlotte Hartmann, 2. Platz Amelie Kuch und Marie Schellinger

Abteilung 2: 3. Platz Anna Fontanari und Mira Schepers, 1. Platz Anni Kleinhans und Josefine Haug

Abteilung 3: 10. Platz Anisa Dix und Ronja Loebich, 9. Platz Luisa Piemontese und Lara-Marisa Jungmann, 6. Platz Natascha Vogel und Anne Vogler

Zum Schluss des Tages folgten noch die Gruppenküren.

Mit einer tollen Mottokür konnten sich Amelie, Marlene, Charlotte, Maxima, Anisa, Luisa und Marie als Marienkäfer den 4. Platz sichern.

Auch die älteren Sportlerinnen waren in ihrer Prüfung „Kür Master“ überaus erfolgreich und belegten Rang 3. Hier turnten Elena, Mira, Anna, Josefine, Lara, Natascha, Anne, Anni, Ronja und Jenny.