Tagelang ohne Internet: Betreiber schließt weitere Ausfälle nicht aus

Bei der Deutschen Glasfaser ist man sich durchaus bewusst, dass die Funktechnik, die bei der Internetversorgung im Bereich Hofs zum Einsatz kommt, wetteranfällig ist. Auch der knapp einwöchige Ausfall vor den Weihnachtsfeiertagen lag laut einer Unternehmenssprecherin am Wetter.

Zu der bereits vor längerem ins Gespräch gebrachten Option, das Glasfasernetz der Deutsche Glasfaser an das kommunale Breitbandnetz am Endstrang in Ausnang aufzuschalten, äußert sich der Konzern nichtsdestotrotz weiterhin nur ausweichend.

Hardware ausgetauscht

„Die Versorgung der Orte Ausnang, Hofs und Ottmannshofen erfolgt über eine sogenannte Richtfunkverbindung. Aufgrund der Streckenlänge von insgesamt 16 Kilometern besteht eine erhöhte Störanfälligkeit. Starker Wind und Niederschläge waren auch der Grund für die Störung im Dezember“, so die Sprecherin beim Blick zurück.

Zwischenzeitlich habe man „sämtliche Hardwarekomponenten, die zu Störungen beitragen könnten, ausgetauscht. Darüber hinaus haben wir die gesamte Richtfunkstrecke neu ausgerichtet und eingepegelt.“

Wetter als Risikofaktor

Klar ist aber auch: „Aufgrund der funkbasierten Technik kann man leider nicht ausschließen, dass es bei extremen Wetterbedingungen zu Qualitätseinbußen der Telefon- und Internetverbindungen kommt.“ Angesichts der Ausfälle der Vergangenheit darf der Begriff „Qualitätseinbußen“ hier wohl getrost als beschönigend bezeichnet werden. Auch wenn die wetterbedingten Unwägbarkeiten bleiben, gehe man angesichts der getroffenen Modernisierungsmaßnahmen aber davon aus, „dass sich die Situation in den betroffenen Ortsteilen verbessert hat“.

Wobei das Unternehmen bereits 2022 nach vorangegangenen Ausfällen beteuert, die Verbindung noch im selben Jahr durch eine neue Hardware aufzurüsten. Zu Ausfällen kam es dennoch weiterhin.

Option Glasfaseranschluss

Die Lösung für eine sichere Versorgung könnte darin liegen, das Glasfasernetz der Deutsche Glasfaser an das kommunale Breitbandnetz am Endstrang in Ausnang aufzuschalten. Dass das grundsätzlich möglich sei, betonte ein Vertreter des Zweckverbands bereits im Sommer 2022. Auch bei einem gemeinsamen Termin mit Vertretern der Kommune und dem Netzbetreiber im vergangenen Jahr wurde diese Option angesprochen.

Zum aktuellen Stand bei diesem Thema heißt es von der Sprecherin hierzu allerdings lediglich: „Ob es eine andere Möglichkeit der Anbindung gibt, wird weiterhin geprüft.“ Auf weitere Nachfrage betont sie, dass eine Lösung hier gar nicht so einfach zu finden sein: Wenn es eine einfache Lösung gegeben hätte, wäre die schon da. Zu bedenken sei auch, dass es für die jeweiligen Seiten sowohl technisch als auch wirtschaftlich passen müsse. Es geht also auch ums Geld.

Gefahr bei Notfällen

Der Hofser Ortsvorsteher Franz Dietrich bereitet derweil einen Brief an den Vorstand der Deutschen Glasfaser vor, um so eventuell etwas zu erreichen.

Denn es gibt durchaus gewichtige Argumente, auch bei höheren Kosten auf eine möglichst sichere Internetversorgung zu dringen: Mit dem Internet fällt in der Regel auch das Telefon aus. Für Geschäftsleute eine Katastrophe. Und da es hier auch so gut wie keinen Mobilfunkempfang gibt, könnte man im Notfall nicht einmal einen Notruf absetzen.