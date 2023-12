Die Hochwasserlage in Teilen der Region dauert weiter an. An den Alpen und vor allem im Allgäu warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) weiter vor teils starkem Tauwetter.

Vor allem südlich der Donau sollen die Niederschläge ergiebiger ausfallen. Einige Pegelstände sollen dann auch durch das Tauwetter wieder ansteigen, teilweise könnten sie die Meldestufe 3 erreichen.

Ab dieser Stufe können einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet sowie überörtliche Verkehrsverbindungen gesperrt werden. Vereinzelt könne auch der Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich werden.

Im Schwarzwald und im Allgäu kommt es am Dienstag zu anhaltenden Regenfällen. In Verbindung mit der Schneeschmelze wird am Oberrhein ein 2- bis 5-jährliches Hochwasser erwartet. /LDhttps://t.co/oR7S2ftfZT — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) December 10, 2023

Der DWD warnt bis Mittwoch vor Unwettern durch Tauwetter und Regen an den Alpen und insbesondere im Allgäu. Dort gebe es am Dienstag teils kräftige Niederschläge. Auch in Schwaben und Oberbayern falle zeitweise Regen.

Bodensee erreicht historischen Wasserpegel

Auch die Hochwasserzentrale sieht für Schwäbische Alb und Oberschwaben ab Dienstag die Gefahr kleinerer Hochwasser (2- bis 5-jährlich)..

Und am Bodensee steigt ebenfalls weiter der Pegel. Laut der Wetterwarte Süd weist er einen für diese Jahreszeit gar historischen Höchststand auf.

Am Mittwoch erwarten die Meteorologen bei ähnlich milden Temperaturen wiederholt Regen- und Graupelschauer, auch ein Graupelgewitter sei möglich.

Am Donnerstag soll es bei etwas kälteren drei bis acht Grad leichten Regen und in den Alpen Schnee geben. Am Freitag fällt die Schneefallgrenze auf 800 bis 1000 Meter, gebietsweise regnet es bei zwei bis sieben Grad.