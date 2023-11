Hochgrat, Kreuzleshöhe, Hohe Kugel …

Gut Tausend Höhenmeter dürfen es schon mal sein, wenn Senioren der Sektion Leutkirch im Deutschen Alpenverein zum Gipfelsturm blasen. So führte die nach mehrjähriger Pause erste Tour Mitte Oktober auf den Hochgrat. Nicht auf dem Normalanstieg, sondern in großem Bogen über die Falkenhütte und den zum Teil versicherten Grat, bei dem drei weitere Gipfel „mitgenommen“ werden. Das spätsommerliche Wetter bot beste Bedingungen und einen Panoramablick, der von der Zugspitze bis zu Schweizer „Prominenten“ wie dem Tödi oder dem Säntis reichte. Nach ausgiebiger Gipfelrast und Einkehr konnte zur gelenkschonenden Abfahrt noch eine der letzten Gondeln erreicht werden.

Es geht aber auch entspannter: „Nur“ gut 300 Höhenmeter waren Anfang November aus dem Eschachtal hinauf zur Kreuzleshöhe zu überwinden. Mit der ersten Etappe des „Glasiuswegs“ von Schmidsfelden bis Ulmerthal kamen dann aber doch über zehn Kilometer Strecke zusammen. Dem Kißlegger Ulrich Stark als neuem Wanderleiter ging es bei dieser Tour auch um die Besonderheiten der Adelegg. Von den Glasmachern, die jahrhundertelang die Landschaft prägten, bis zum Engagement der Stiftung Adelegg für den Erhalt der Kulturlandschaft mit deren Bedeutung für die Naturvielfalt. Die Reste der Föhnlage hatten auf der Kreuzleshöhe noch für eine wunderbare Sicht auf die frisch verschneiten Alpengipfel, aber auch in Richtung Leutkirch gesorgt.

Am 29. November steht noch eine Wanderung auf die Hohe Kugel an. Vom rund 1.650 Meter hohen Gipfel bietet sich ebenfalls eine phantastische Rundumsicht ‐ vom Rätikon über den Alpstein bis zum Bodensee. Wegen der Westlage lässt sich der Aufstieg in der Regel auch spät im Jahr gut bewältigen. Bei ungünstigen Bedingungen wird die Tour kurzfristig abgesagt oder verschoben.

Auch im kommenden Jahr sind wieder Wanderungen für Senioren geplant, zu denen auch Jüngere willkommen sind. Je nach Tourenziel sind körperliche Fitness erforderlich und eine gewisse Bergerfahrung hilfreich. Info und Anmeldung unter www.alpenverein-leutkirch.de/programm