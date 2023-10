Historisches Fundstück geht nach Rohrdorf

Wer heutzutage ein Foto machen will, zückt in der Regel das Handy und kann in Sekundenschnelle das Ergebnis auf dem Bildschirm betrachten. Wenn das dann nicht den Wünschen entspricht, lässt sich mittels Filtern noch einiges in der Bildbearbeitung ändern.

Mit den technischen Möglichkeiten ist aber auch die Bilderflut umso größer geworden, der wir tagtäglich ausgesetzt sind. Und Realität und Wirklichkeit stimmen immer seltener überein. Davon hebt sich wohltuend ein Foto ab, das Heinz Bucher kürzlich persönlich an Ortsvorsteher Max Boneberger übergeben hat ‐ sehr zu dessen Freude.

Denn bei der Auflösung des Archivs der Firma Foto Bucher fand sich nämlich eine Aufnahme aus dem Jahr 1905, die nun nach 118 Jahren an den Ort zurückgekehrt ist, wo sie seinerzeit entstand. Sie soll ‐ laut Untertitel auf dem Passepartout ‐ der „Erinnerung an den Carneval“ dienen und zeigt festlich gekleidete Gemeindemitglieder.

Welcher Aufwand damals, in der guten alten Zeit, für dieses Bild nötig war, ist heutzutage kaum noch vorstellbar. Wer die 35 Personen sind und ob das Bild anlässlich einer Theateraufführung oder einer Faschingsfeier aufgenommen wurde, ist derzeit noch unbekannt. In der Rohrdorf.App wurde aber bereits ein Aufruf gestartet, um Licht ins Dunkel zu bringen. Heinz Bucher und Max Boneberger waren sich jedenfalls einig, dass das Bild im Rathaus Rohrdorf bestens aufgehoben sein wird und so vielleicht weitere 100 Jahre überdauert.