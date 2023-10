Hilfe für Kinder in bitterer Not

Vom Erlös des Musizierens auf dem Wangener Wochenmarkt und in der Fußgängerzone durfte Rosi Müller als Hauptverantwortliche von Kinderhilfe La Flora 2300 Euro für ihr Kolumbienprojekt in Empfang nehmen. Erspielt wurde das Geld von Lehrer i. R. Sontheim, der pandemiebedingt in Ermangelung von Kindern als „Einzelkämpfer“ die gewachsene Verbindung mit der Hilfsaktion nicht abreißen lassen wollte.

Vor einem guten Jahr wurde „La Flora“ nach dem Ausscheiden einer langjährigen Kooperationspartnerin neu aufgestellt. Es sei „ein großer Glücksfall“, bewertet Initiatorin Rosi Müller diesen strategischen Schritt, „dass wir mit der Ordensgemeinschaft der „Schwestern vom armen Kinde Jesu“ einen exzellent professionellen und überaus vertrauensvollen Partner gewonnen haben.“ Der Ordenssitz liegt in Aachen und Sr. Maria steht als erfahrenes Bindeglied zwischen dem Projektort Bogota und der Wangener Kinderhilfe.

Die Schwestern leiten in der Riesenmetropole etliche Kindergärten, Schulen und weitere soziale Einrichtungen. „Sie kennen von ihrer täglichen Arbeit die Situation der Menschen in dem Elendsviertel und können schnell agieren in besonders prekären Notlagen bedürftiger Familien.“ In enger Zusammenarbeit stehen sie dabei mit Sozialarbeiterin Sandra, um in gemeinsamer Absprache konkrete Hilfe vor Ort zu bewirken.

„Unser Kreis der zu betreuenden Familien ist auf 40 angewachsen, wobei vor allem die Grundversorgung mit Lebensmitteln im Mittelpunkt steht!“, umreißt Rosi Müller als unermüdlich treibende Kraft die notwendige Unterstützung. Allzu oft steht eine Familie ohne Vater da, alles hängt an der Mutter ‐ und das oft bei einer Vielzahl an Kindern. „Wir geben dann Lebensmittelgutscheine aus für das Allernötigste. Kaum vorstellbar für uns Deutsche: Man lebt hier von der Hand in den Mund!“

Manchmal sind es auch besondere Notfälle, die gezielte Unterstützung erfordern. So berichtet Rosi Müller von einer alleinerziehenden Frau, deren Moped streikte. Zu Fuß kommt sie jedoch nicht zur Arbeit, auch die Tochter kann sie nicht zur Schule bringen. Eine Familienkatastrophe. Die Sozialarbeiterin nimmt sich der Sache an, das Quickly läuft inzwischen wieder.

„Die Menschen, denen wir dienen“ ‐ ein vielsagender Grundsatz der barmherzigen Schwestern Bogotas. Da kann man nur sagen: Jeder Euro ist hier bestens aufgehoben! Und bringt reichlich Frucht.