Herzlich willkommen bei der Engelsausstellung

Jeder von uns hat sich sicherlich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie ein Engel aussehen könnte. Genau so ging es auch den Künstlern aus dem gemeindeintegrierten Wohnen am Grüntenweg in Amtzell.

Sie machten sich Gedanken darüber, wie für sie Engel aussehen, wie sie ihre Vorstellungen darstellen können ‐ und dabei sind in vielen Stunden sehr farbenfrohe, kreative und lebendige Werke entstanden.

Mit großer Freude und schier gar ungebremster Begeisterung beschäftigen sich die Künstler mit ihren Bildern. Sie nahmen sich Zeit, besprachen sich untereinander und dabei war die Freude darüber, anderen Menschen mit diesen Bildern eine Freude zu bereiten, immer sehr präsent und im Vordergrund.

Und genau diese Begeisterung und Motivation drückt sich in diesen Bildern und Skulpturen aus. Vielen Dank an dieser Stelle an die Künstler und an Frau Oberhuber, die die Künstler begleitet und unterstützt hat.