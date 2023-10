Es gab sogar einen Schuss Richtung Polizei

„Schüsse auf ein Wohnhaus in Herlazhofen“ ‐ ein Großeinsatz der Polizei hatte in der vergangenen Woche für Aufregung gesorgt. Gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ äußert sich eine Sprecherin der Polizei zum aktuellen Stand der Ermittlungen. Dabei stellt sich auf entsprechende Nachfrage auch heraus, dass es im Bereich des Tatorts zu einem Schuss in Richtung der Polizeibeamten kam.

Empfohlene Artikel Einschusslöcher im Rollladen Schüsse auf ein Wohnhaus in Herlazhofen q Herlazhofen

Anwohner der Straße „Am Gängele“ in Herlazhofen meldeten am Mittwoch vergangener Woche gegen 7 Uhr eine Beschädigung am Rollladen ihrer Wohnung. Bei näherer Betrachtung der eingesetzten Polizeibeamten erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei der Beschädigung um Einschusslöcher handelt.

Polizei bestätigt Schuss

Aufgrund der zunächst unklaren Gefährdungslage war die Polizei in Herlazhofen mit einem Großaufgebot im Einsatz. Nicht erwähnt von der Polizei wurde in einer Erstmeldung, dass es im Zuge des Einsatzes sogar noch zu einer Schussabgabe kam, als bereits Beamte vor Ort waren. Entsprechende Hinweise bekam die Redaktion nach der ersten Berichterstattung.

Als die Polizeibeamten gegen 7.15 Uhr an der Örtlichkeit eintrafen, konnten sie ein Schussgeräusch und einen Einschlag im Boden in unmittelbarer Nähe zu den Beamten wahrnehmen, bestätigt eine Polizeisprecherin nun diesen Vorfall.

Die Richtung, aus der der Schuss mutmaßlich abgegeben wurde, sei bislang nicht bekannt.

Keine Verletzten

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise, dass es sich bei der vermeintlichen Tatwaffe um ein Luftgewehr handeln könnte. Ebenso wurden bereits während der ersten polizeilichen Maßnahmen die Räumlichkeiten eines jungen Mannes durchsucht, der für die Schussabgabe in Betracht kommt.

Wie die Sprecherin nun bestätigt, konnte bei der Wohnungsdurchsuchung des Tatverdächtigen eine entsprechende „erlaubnisfreie Waffe“, worunter etwa ein Luftgewehr mit einer maximalen Mündungsenergie von 7,5 Joule fallen würde, aufgefunden werden. Ob es sich dabei um die Tatwaffe handelt, muss nun durch ein Gutachten geklärt werden. Um was für eine erlaubnisfreie Waffe, die jeder ab 18 Jahren frei erwerben kann, es sich bei der in der Wohnung aufgefundenen Waffe konkret handelt, könne man aus „ermittlungstaktischen Gründen“ aktuell nicht sagen.

Schüsse aus einer Luftdruckwaffe

Auf die Frage, ob es denn sicher sei, dass auch der Schuss in Richtung der Polizisten aus einer solchen Waffe abgegeben wurde, erklärt die Sprecherin, dass es anhand der aufgefundenen Geschosse mittlerweile als gesichert gelte, dass alle Schüsse aus einer Luftdruckwaffe abgegeben wurden.

Der genannte Tatverdächtige wird im Verfahren derzeit weiterhin als Beschuldigter geführt. Der bestehende Verdacht gegen ihn könnte sich nun im Rahmen weiterer Ermittlungen sowie dem Gutachten zur aufgefundenen Waffe erhärten, so die Sprecherin. Tatablauf und das Motiv seien weiter Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Dazu, wie viele Polizisten an besagtem Mittwoch in der Spitze in Herlazhofen im Einsatz waren, möchte die Polizei aus taktischen Gründen keine Aussage machen. Zum Zeitablauf erklärt die Sprecherin: „Ab etwa 10.30 Uhr ging man von keiner Gefahrenlage mehr aus. Vor Ort endete der Einsatz an diesem Tag gegen 15 Uhr.“

Das sagt der Anwalt des Verdächtigen

Wie Manuel Trautwein als Rechtsanwalt des Verdächtigen im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ schildert, sind ihm derzeit keine konkreten Hinweise gegen seinen Mandanten bekannt. Er geht vielmehr davon aus, dass dieser unschuldig ist und mit der Tat „nichts zu tun“ hat.

Nach Angaben von Trautwein habe eine Vermutung eines Anwohners die Ermittler zum Verdächtigen geführt. Dieser sei daraufhin von zahlreichen bewaffneten Beamten in seinen eigenen vier Wänden aus dem Schlaf gerissen worden.