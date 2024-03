Als „aktive Gehölzentnahme“ beschreibt Thomas Bamann vom Regierungspräsidium Tübingen (RP) das, was in den vergangenen Wochen unter anderem auf einer Fläche in einem Waldstück bei Urlau-Missen vonstattenging. Bei der Maßnahme handele es sich um eine „schnelle Hilfe“ für den Hochmoor-Gelbling.

Warum diese „schnelle Hilfe“ für die Schmetterlingsart nötig war, was gemacht wurde und warum es Kritik von Anwohnern gibt.

Bis zu drei Meter hoch

Vor der Maßnahme waren das Gestrüpp und die Bäumchen hier, wie etwa Vogelbeeren, zwei bis drei Meter hoch, erzählt Magnus Riedle beim Blick auf die nun freie Fläche im Wald, durch die ein schmaler Trampelpfad führt. Riedle ist als Anwohner spontan mit zu dem Vor-Ort-Treffen mit Herlazhofens Ortsvorsteher Alois Peter gekommen.

Peter berichtet, dass ihn wegen der Arbeiten dem Waldstück am Rande des Taufach- und Fetzachmoos zuletzt immer wieder Anwohner angesprochen hätten. Niemand wisse so genau, was dort eigentlich gemacht werde.

Ein Waldstück am Rand des Taufach- und Fetzmachmoos bei Urlau-Missen: Wo bis vor wenigen Wochen noch ein hoher Bewuchs war, ist nun freie Fläche. (Foto: Patrick Müller )

Auch er habe lange keine Rückmeldung vom RP bekommen. Peter sagt: „Generell ist das ja eine gute Sache, was hier gemacht wird. Aber die fehlende Kommunikation ist ein Problem.“

Um was es bei der „guten Sache“ geht, erklärt Bamann vom RP auf SZ-Anfrage wie folgt: „In den Moorgebieten um Isny (Bodenmöser, Taufach-Fetzachmoos, Haubacher Moos) leben die letzten Vorkommen des Hochmoor-Gelblings im württembergischen Allgäu.“ Das Taufach-Fetzachmoos erstreckt sich dabei auch auf Herlazhofer Gemarkung.

Ein Hochmoor-Gelbling: Diese Art soll mit der Maßnahme geschützt werden. (Foto: Stefan Pscherer/LBV )

Die gefährdete Schmetterlingsart „benötigt offene, gut besonnte Hochmoore mit Vorkommen seiner Wirtspflanze, der Rauschbeere“, so Baumann. Das Problem: „Durch in früheren Zeiten durchgeführte Entwässerungsmaßnahmen wachsen die ehemals offenen Hochmoorflächen nach und nach mit Gehölzen zu.“

Gestoppt werden könne dieser Prozess entweder durch Wiedervernässung oder durch aktive Gehölzentnahme.

Hilfe, damit Art nicht ausstirbt

„Da Wiedervernäsungsmaßnahmen eine langfristige Planung, ein geeignetes Gelände und Eigentum benötigen, der Hochmoor-Gelbling aber jetzt schnelle Hilfe braucht, damit er nicht ausstirbt, wurden in einem ersten Schritt einige Hochmoorflächen im Haubacher Moos und im Taufach-Fetzachmoos ausgestockt“, erklärt Bamann. Umgesetzt wurden diese Maßnahmen von Anfang Dezember bis Ende Februar.

Entfernt wurden bei der Aktion durchaus auch größere Pflanzen. (Foto: Patrick Müller )

Jetzt im März werde das Holz teilweise aus den Flächen geräumt und zu Hackschnitzel verwertet. „Reisig wird auf Blechen im Moor verbrannt, die Asche wird anschließend aus den Gebieten entfernt. Teilbereiche werden im März noch mit einer Mulchraupe oberflächlich bearbeitet, um die Rauschbeere zu verjüngen“, so Bamann.

Diese Maßnahmen sollen auch in den nächsten Jahren fortgesetzt werden, um den ehemals vorhandenen Lebensraum wieder zu schaffen, blickt er voraus. „Lange hat man gedacht, dass man im Hochmoor nicht aktiv werden muss, dass es von alleine offen bleibt“, sagt Bamann. Dann habe man gesehen, dass das so nicht stimmt.

„Wir fangen jetzt erst damit an, Moore wieder aktiv zu öffnen.“ Dass die Maßnahme noch relativ ungewohnt ist, könnte der Grund für die Rückfragen von Bürgern sein, vermutet er.

Positives Beispiel Südschwarzwald

Dass die Maßnahme wirksam ist, habe sich im Südschwarzwald gezeigt. Dort hätte sich die Art in den betroffenen Gebieten im Anschluss wieder etwas erholt, sagt Bamann. Neben dem Hochmoor-Gelbling würden davon auch viele weitere Arten profitieren, wie etwa die Kreuzotter.

Generell, so Ortsvorsteher Peter, seien solche Projekte für den Artenschutz vor Ort seiner Meinung auch für die Ökopunkte, die man immer wieder im Zuge von Bauvorhaben braucht, gut geeignet.

Projekte vor Ort

Sinnvoller jedenfalls, als Grünlandflächen aus der Lebensmittelgewinnung herauszunehmen, sagt Peter. Beispielsweise könnte man über entsprechende Projekte effizienter einzelne Biotope miteinander verbinden, regt er an.

Am Ende des Gesprächs vor Ort geht es nochmals um den Pfad durch die nun freigemachte Fläche. Ein offizieller Wanderweg ist das zwar nicht, in der Vergangenheit haben ihn aber immer wieder Einheimische genutzt, um etwa zu den Wanderwegen rund um Beuren zu gelangen, erzählt Riedle.

Schilder weisen auf die Nutzungseinschränkung hin. (Foto: Patrick Müller )

In der Corona-Zeit, als immer mehr Leute kamen, sei dieser dann durch Baumstämme gesperrt worden. Aktuell weisen Schilder auf die Nutzungseinschränkungen hin.

Peter würde sich auch hier eine bessere Kommunikation wünschen. Statt solche Wege einfach zu sperren, sollte man andere Wege aufzeigen und entsprechenden aufbereiten.