Musikkapelle Herlazhofen lädt zum Sommerfest ein

Die Musikkapelle Herlazhofen lädt zu ihrem diesjährigen Sommerfest–Wochenende am 2. und 3. September ein.

Zum Sommerfest–Auftakt am Samstagabend spielt eine kleine Besetzung der Musikkapelle Herlazhofen. Die Hockete findet ab 19 Uhr im Pfarrgarten in Herlazhofen statt (nur bei guter Witterung). Am Sonntag, 3. September, beginnt der Festtag mit einem Gottesdienst und anschließender Prozession um 08.45 Uhr in der Pfarrkirche St. Stephanus.

Ab 10.30 Uhr unterhält die Musikkapelle Urlau beim Frühschoppen und Mittagstisch im Pfarrgarten, nachmittags spielt die Musikkapelle Herlazhofen zu Kaffee und Kuchen. Parallel zum Festprogramm am Sonntag findet ein Instrumentenparcours statt, bei dem Interessierte die verschiedenen Musikinstrumente der Kapelle ausprobieren können. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung am Sonntag im Pfarrstadel statt.