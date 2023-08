Mia Weilhammer siegt beim Allgäu Triathlon

Es war wieder Kult–Triathlonzeit am Alpsee in Immenstadt. 3000 Triathleten standen am Start, um unter den begeisternden Anfeuerungen von 10.000 Zuschauern, auf der Sprint–, der Olympischen– und der Halbdistanz zu starten. Darunter auch die drei Herlazhofer Mia Weilhammer, Karin Huber und Moritz Haser. Es war die 40. Ausgabe des wohl ältesten Triathlons in Deutschland und es herrschten traumhafte Bedingungen.

Bereits morgens um 8 Uhr ging es für Moritz Haser, der auf der Classic–Distanz startete, in das 23,4 Grad warme Alpseewasser. Während die Starterinnen und Starter auf der Classic–Distanz (1,9 Kilometer Schwimmen, 84 Kilometer Radfahren, 21 Kilometer Laufen) noch mit Auftrieb verleihendem Neoprenanzug ins Wasser hüpfen durften, galt auf der Olympischen Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufen) wegen der Wärme für Karin Huber und Mia Weilhammer ein Neoprenverbot.

Haser verließ mit einer guten Zeit von 36:30 Minuten das Wasser und wechselte auf die äußerst anspruchsvolle Radstrecke. Der Kalvarienberg und die Anstiege nach Ettensberg sind laut Mitteilung Zuschauermagnete, aber auch hochanspruchsvoll. Für Haser lief es sehr gut, er musste in der zweiten Runde jedoch etwas Gas rausnehmen, da er noch einen Halbmarathon in der immer größeren Hitze vor sich hatte. Mit einer Radzeit von 2:48 Stunden beendete er die zweite Disziplin mit einem 30er–Schnitt. Den abschließenden schweißtreibenden Halbmarathon lief er in 1:36 Stunden und ging verausgabt sowie zufrieden mit einer Gesamtzeit von 5:08,51 Stunden durch das Ziel. Dies bedeutete Platz 205 von insgesamt 1047 Startern und den Platz zehn in der stark besetzten Altersklasse 50.

Mia Weilhammer steht optimal vorbereitet am Start

Die junge Mia Weilhammer hatte sich optimal vorbereitet und nahm sich der Olympischen Distanz an. Die 1500–Meter–Schwimmstrecke, mit einem Landgang, schaffte sie in einer Zeit von 30:45 Minuten. Die 40 Kilometer lange Radstrecke erledigte sie in einer Stunde und 31 Minuten. Auf dem abschließenden 10–Kilometer–Lauf musste sie sich etwas zurücknehmen, um vernünftig zu finishen. „Am beeindruckendsten war für sie der legendäre Kuhsteig, dem extremsten Teilstück der Laufstrecke“, heißt es in der Herlazhofer Mitteilung. Dort war vor lauter Menschen nur noch eine schmale Gasse für die Athleten vorhanden, durch die die Teilnehmer vor lauter Geschrei trotz Temperaturen um die 35 Grad eine Gänsehaut bekamen. Mit einer Top–Endzeit von 3:05,37 Stunden erreichte sie das Ziel am Alpsee und erreichte sensationell den ersten Platz in der Altersklasse Juniorinnen.

Die Quereinsteigerin Karin Huber aus Wiggensbach startete zum zweiten Mal in Immenstadt und tat sich, auch wegen des Neoprenverbots, recht schwer auf der Schwimmstrecke. Mit einer Endzeit von 43:37 Minuten ging es in ihrer Lieblingsdisziplin weiter. Mit der zweitbesten Radzeit in ihrer Klasse machte sie viele Plätze gut, bevor sie mit einer Laufzeit von 1:00,15 Stunden den Triathlon beendete. Mit einer Endzeit von 3:25,12 Stunden belegte sie Rang fünf in ihrer Altersklasse 55.