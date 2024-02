Die Kommunalwahlen im Juni rücken näher, mit dem Bürgerforum hat am Freitagabend die erste Fraktion des Leutkircher Gemeinderats ihre Liste für die Wahl aufgestellt. Von den derzeit sieben Stadträten des Bürgerforums kandidieren gleich fünf für eine weitere Amtszeit, unter anderem Gottfried Härle und Alfons Notz. Erstmals stellt das Bürgerforum eine gemeinsame Liste mit den Grünen auf, die 2022 in Leutkirch einen Ortsverband gegründet haben.

Mehr Frauen als Männer

Vor der Listenwahl im Gasthaus Halde in Herlazhofen betont Klaus Wellmann, Vorsitzender des Bürgerforums, dass nach der Gründung des Leutkircher Grünen-Ortsverbands schnell klar gewesen sei, „dass wir zusammen eine Liste machen.“ Toll sei es etwa, dass durch diese Verbindung auch viele junge Menschen dabei sind. Und er sagt: „Wir haben etwas Historisches geschafft.“ Denn die Gemeinderats-Liste „Grünes Bürgerforum Leutkirch“ sei seines Wissens nach die erste in Leutkirch, auf der mehr Frauen als Männer stehen, so Wellmann.

Mit 26 Kandidaten sowie zwei Ersatzkandidaten hat man es außerdem geschafft, dass alle verfügbaren Plätze belegt sind. Einen Grund dafür sieht Wellmann auch in einer „Jetzt erst recht-Stimmung“, die er bei den Grünen angesichts der Angriffe auf die Demokratie ausmache. Vor diesem Hintergrund sei das Engagement in der Kommunalpolitik auch ein Zeichen gegen Klimaleugner und Rassisten, betont er.

Ziel: Stärkste Fraktion

Als Wahlziele gibt Wellmann aus, dass man einen Sitz mehr als aktuell erreichen wolle - und dass man erstmals in Leutkirch stärkste Fraktion werden wolle. Im derzeitigen Gemeinderat hat diese Position noch die CDU mit acht Sitzen inne. „Die Zeichen dafür stehen gut“, gibt sich Wellmann zuversichtlich.

Unter anderem dürfte man davon profitieren, dass in anderen Fraktionen „stimmgewaltige“ Kandidaten nicht mehr antreten werden, so Wellmann. Bei der CDU etwa ist bereits klar, dass Renate Falter, Joachim Krimmer und Alois Peter nicht mehr auf der Liste stehen werden. Beim Bürgerforum treten indes Jacqueline Schwärzler und Maximilian Reutlinger nicht mehr an.

Vorschlag einstimmig angenommen

Nach den Worten von Wellmann folgt die Kandidatenvorstellung. Und zwar nach der Reihenfolge, in der sie beim bereits vorab ausgearbeitete Nominierungsvorschlag der Vorstände des Bürgerforums sowie des Grünen-Ortsverbands aufgeführt sind. Diesem Vorschlag stimmen am Ende übrigens alle zu.

Mit Julia Erhardt und Lasse Laupheimer sind auch zwei 19 Jährige als jüngste Kandidaten dabei. Julia Erhardt nennt, wie viele andere auch, bei ihrer Vorstellung den Klimawandel als Motivation. Diesem müsse man auch auf kommunaler Ebene begegnen. Immer wieder genannt wird von den Kandidaten auch der soziale Zusammenhalt.

Notz spürt Rechtfertigungsdruck

Zwei, die sich vergleichsweise lang vorstellen, sind mit Gottfried Härle und Alfons Notz die vermutlich bekanntesten Namen auf der Liste. Notz, der sich selbst als „der typische alte weiße Mann“ bezeichnet, erklärt, dass er durchaus einen gewissen Rechtfertigungsdruck für seinen erneuten Antritt verspüre. Er selbst fühle sich aber „noch kein bisschen müde“, sei nochmals dazu ermuntert worden und dazu auch überzeugt, mit seiner Erfahrung in der Kommunalpolitik positiv etwas bewegen zu können.

Härle betont, dass in den nächsten fünf Jahren wichtige Aufgaben in Leutkirch anstehen, wie etwa die Gestaltung der Altstadt, wo einem angesichts immer mehr leerer Schaufenster Angst und Bange werden könne. Im Vergleich zu manch anderen Kommunen habe Leutkirch das Glück, „rund 70 Millionen Euro auf der hohen Kante“ zu haben. „Das gibt uns Spielräume, die andere Kommunen nicht haben“, so Härle. Und bei der Frage, wie diese Spielräume genutzt werden können, wolle er weiter mitsprechen - zusammen mit möglichst vielen anderen in der Fraktion.

Kampf für autoarme Innenstadt

Vielen kommunalpolitisch Interessierten ein Begriff sein dürfte auch Barbara Schrön. Sie hat sich zuletzt öffentlichkeitswirksam für eine autoarme Leutkircher Innenstadt stark gemacht.

Ein Beweggrund, der immer wieder genannt wird, ist auch die aktuelle Stimmung im Land. So spricht etwa Simone Künst von einem „traurigen Rechtsruck“, dem sie begegnen möchte. „Wenn nicht jetzt, wann dann“, so Künst zu ihrer Kandidatur. Ulrich König, der vor zwei Jahren den neuen Grünen Ortsverband mitbegründet hat, berichtet bei seiner Vorstellung, dass er am Aschermittwoch in Biberach war. Hier habe er hautnah gespürt, wie wichtig es aktuell sei, für demokratische Werte wie Toleranz und gegenseitigen Respekt einzutreten. Auch er spricht von einem „Jetzt erst recht“-Moment.

Die Liste „Grünes Bürgerforum Leutkirch“

1. Gerlinde Mast, 2. Florian Huthwelker, 3. Ilona Fuchs, 4. Alfons Notz, 5. Julia Ehrhardt, 6. Wolfgang Ehrmann, 7. Lisa Schute, 8. Berthold König, 9. Simone Künst, 10. Andreas Schutz, 11. Christine Bendias, 12. Ulrich König, 13. Barbara Schrön, 14. Lasse Laupheimer, 15. Renata Ertle, 16. Gottfried Härle, 17. Alicia Moldovan, 18. Mario Häring, 19. Ulrike Bosch, 20. Regina Wellmann, 21. Birgit Wiedemann, 22. Karl Kalmbach, 23. Mirella Kahnert, 24. Daniel Bendias, 25. Monika Meyer, 26. Georg Schütz. Dazu kommen als Ersatzkandidaten Sven Krettek und Ralph Österreich.