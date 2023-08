Biber im Herlazhofer Weiher beeinflusst Pegel

Mit Blick auf die Witterung der vergangenen Tage dürfte sich das Thema Baden für die meisten zuletzt zwar von alleine erledigt haben, im Moorbad Herlazhofen wäre das aber — im Gegensatz zum Metzisweiler Weiher — weiter möglich. Und zum Wochenende hin soll das Wetter ja auch wieder besser werden.

Aufgrund der Blaualgen sollte man dann aber vorerst weiter die entsprechenden Hinweise beachten. Im Hinblick auf die Blaualgenblüte äußerte eine Leserin die Vermutung, dass dafür der Biber verantwortlich ist. Was das Landratsamt dazu sagt.

Kein Badeverbot notwendig

Seit Dienstag liegen die Ergebnisse der Toxinanalyse für den Weiher bei Herlazhofen vor (SZ berichtete). Da die gemessenen Gehalte laut Landratsamt „deutlich“ unter den entsprechenden Leitwerten liegen, sei dort kein Badeverbot notwendig.

Mit Blick auf die Ursache für die Blüte der giftigen Blaualge hat eine Leserin den Biber im Verdacht. „Jetzt haben wir den Salat! Bereits Anfang Juli habe ich beim Landratsamt Ravensburg — Gewässeraufsicht — angerufen und dort mitgeteilt, dass der Biber den Zulauf am Hinterweiher verbaut. Der Wasserstand ist hier innerhalb von 14 Tagen im Juni/Juli rapide gesunken“, schrieb die Leserin, die laut eigener Aussage Dauercamperin am Moorbad Herlazhofen ist.

Pegel zeitweise sehr niedrig

Langjährige Dauercamper hätten so einen niedrigen Wasserpegel demnach noch nicht erlebt. Geschehen sei nach ihrem Anruf bis heute nichts, so die Leserin weiter. „Wenn der Weiher aufgrund des niedrigen Wasserstandes nun kippt oder beste Bedingungen für die Algenblüte bietet, leidet das gesamte Ökosystem des Weihers darunter — auch andere Tiere, Pflanzen und nicht zuletzt wir Menschen, die jetzt im Sommer hier Baden und Schwimmen wollen“, schrieb sie.

Zumindest kurzfristig dürfte sich die Sorge um den Wasserstand angesichts der Regenfälle der letzten Tage erledigt haben. Die Leserin schrieb der Redaktion am Donnerstagabend. Das Landratsamt konnte die entsprechende Anfrage so kurzfristig bis zum Wochenende allerdings nicht beantworten.

Aufstau des Zulaufs

Selina Nußbaumer, Sprecherin des Landratsamts, erklärte Anfang dieser Woche auf SZ–Anfrage nun, dass der Biber im Herlazhofer Weiher grundsätzlich seit Jahren bekannt sei und vom Bibermanagement des Landkreises sowie von ForstBW begleitet werde. „Er staut den Zulauf öfters auf und hat seine Burg auf dem Damm des Weihers errichtet. Durch den Aufstau des Zulaufs durch den Biber kommt bei langen Trockenheiten tatsächlich etwas weniger Wasser im Weiher an“, räumte Nußbaumer ein.

Allerdings habe dies alleine nicht zu einer deutlichen Absenkung des Weihers geführt. „Im Juni dieses Jahres herrschte eine Trockenheit und ein drei Wochen dauernder trockener Ostwind, was zu hoher Verdunstung im Weiher und extremer Verdunstung im Wald geführt hat. Das führte zu einem sinkenden Wasserspiegel bei gleichzeitig steigenden Wassertemperaturen“, so Nußbaumer.

Absenkung im Herbst

Im Herbst solle nun der Wasserstand am Hauptdamm um 0,5 bis 1 Meter abgesenkt werden, damit der Eigentümer Forst BW aktuell kontrollieren kann, ob Schäden in der oberen Dammkrone vorliegen und gegebenenfalls der Mönch freigeräumt werden muss. Diese Absenkung erfolgt in Abstimmung mit dem Naturschutz im Landratsamt.

Für alle Badegäste hat Nußbaumer eine gute Botschaft: „Die aktuell hohen Niederschläge und die kühleren Temperaturen werden zu einer deutlichen Entspannung der Blaualgenproblematik führen.“

Weiter Vorsicht geboten

Aufgrund der nichtsdestotrotz festgestellten Algenblüte empfehle das Landratsamt der Stadt Leutkirch jedoch, die Warnhinweise noch stehen zu lassen. Beim Baden sollte man demnach derzeit weiter darauf achten, beim Schwimmen kein Wasser zu schlucken. Vermeiden sollte man auch den Aufenthalt in Bereichen mit sichtbaren Schlieren. Am Mittwochnachmittag sind solche etwa noch deutlich im Bereich des Abflusses zu sehen.

Keine Veränderung gibt es laut Landratsamt am Metzisweiler Weiher. Für das Gewässer auf Bad Wurzacher Gemarkung gelte nach wie vor ein vorübergehendes Badeverbot. Dieses gilt solange, bis Nachuntersuchungen die ursprünglich gefundenen mikrobiologischen Auffälligkeiten nicht mehr nachweisen können, heißt es dazu aus dem Landratsamt.

Aktuelle Informationen https://badegewaesserkarte.landbw.de/