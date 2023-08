Im Moorbad Herlazhofen besteht zurzeit der Verdacht einer starken Blaualgen–Entwicklung, wie die Stadtverwaltung Leutkirch erklärt. Es wurden Proben für weiterführende Untersuchungen entnommen. Wie das Gesundheitsamt Ravensburg auf SZ–Anfrage erklärt, wurde zwischenzeitlich Cyanobakterien nachgewiesen. Noch offen ist — Stand Mittwochmittag — wie hoch der Toxingehalt ist.

Die Stadt weist in einem Warnhinweis für Badegäste darauf hin, dass Blaualgen giftig sein können. Die Giftwirkung könne sich steigern, wenn an mehreren Tagen hintereinander Wasser geschluckt wird. Festgestellt wurde die Algenblüte laut Gewässerkarte des Landesgesundheitsamts am Montag, 21. August.

Beim Schwimmen kein Wasser schlucken

Beim Baden sollte man laut Stadt daher derzeit darauf achten, beim Schwimmen kein Wasser zu schlucken. Vermeiden sollte man auch den Aufenthalt in Bereichen mit sichtbaren Schlieren. Besonders gefährdet seien Kinder und Kleinkinder.

Falls Beschwerden nach dem Baden auftreten sollten — wie etwa Übelkeit, Erbrechen, Atemnot, Hautreizungen, Quadeln oder Durchfall — sollte man einen Arzt aufsuchen und den Vorfall dem Gesundheitsamt melden.

Komplettes Badeverbot möglich

Wie ein Sprecher des Gesundheitsamts Ravensburg am Mittwochmittag erklärt, ist die Algenblüte in Herlazhofen im Zuge der monatlichen Wasserkontrolle entdeckt worden. In der Badesaison vom 1.Juni — 15.September werden die Badegewässer gemäß der Badegewässer–Verordnung Baden–Württemberg hygienisch überwacht.

Nachdem nun Cyanobakterien nachgewiesen wurden komme es für weitere Schritte darauf an, wie hoch der Toxingehalt ist. Mit einem Ergebnis sei hier am Donnerstag zu rechnen. Die Toxine werden als Abfallprodukt von den Bakterien hergestellt, so der Sprecher. Je nachdem, wie hoch der Toxingehalt im Gewässer ist, könnte auch ein komplettes Badeverbot verhängt werden. Bis dahin sollte Badegäste unbedingt die Warnhinweise beachten, so der Sprecher.