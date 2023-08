Entlastung für Anwohner

Weniger Lärm durch neue Halle für Hergatzer Zimmerei

Hergatz / Lesedauer: 2 min

Die Zimmerei Schmalzl in Schwarzenberg will erweitern und gleichzeitig die Lärmsituation verbessern. (Foto: Olaf Winkler )

Schmalzl in Schwarzenberg will erweitern. Auch in Maria–Thann will der Gemeinderat einen Bebauungsplan ändern. Worum es dabei geht.

Veröffentlicht: 08.08.2023, 09:00 Von: Olaf Winkler