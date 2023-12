So sieht’s beim geplanten Hergatzer Bundesstraßen-Kreisel aus

Das Staatliche Bauamt in Kempten plant an Stelle des bisherigen Kreuzungsbereichs der Bundesstraßen 12 und 32 zwischen Hergatz und Wohmbrechts einen Kreisverkehr und den Bau einer neuen Brücke über die dort verlaufende Bahnstrecke. Bei einer Informationsveranstaltung ging es um die wichtigsten Fragen rund um das Projekt - aber auch um die Sorgen der Anwohner.

Wie ist die aktuelle Situation?

Die B12 und B32 treffen westlich von Wohmbrechts kreuzungsfrei aufeinander. Insbesondere die kurvige Auffahrt in Richtung Lindau ist dabei eng und unübersichtlich. Im Juli 2011 gab es hier auch einen tödlichen Unfall. Nicht zuletzt der zunehmend schlechte Zustand der Brückenbauwerke hat die aktuellen Planungen des Staatlichen Bauamts ausgelöst.

Was sieht die aktuelle Planung vor?

Die beiden Bundesstraßen sollen künftig mittels eines Kreisverkehrs verbunden sein. Das ermöglicht den Verzicht auf drei der vier dort aktuell vorhandenen Brückenbauwerke. Lediglich über die Bahntrasse gibt es auch künftig eine Brücke. Unter ihr verläuft zudem die Anbindung des Sennereiwegs über eine 3,50 Meter breite Straße. Von Wohmbrechts aus kommend ist eine vollwertige Linksabbiegespur auf der B12 zum Sennereiweg geplant. Die 24 Meter lange Brücke der B12 soll über mehrere Betonpfähle gegründet sein. „Wir verbauen mehr Beton unter als über der Erde“, sagte Christian Hocke vom Staatlichen Bauamt Kempten.

Was kostet das Projekt und wie ist der Zeitplan?

Die erste Kostenschätzung für den Umbau liegt bei zehn Millionen Euro. Kostenträger ist der Bund. 2024 will das Staatliche Bauamt den Vorentwurf beim Bund einreichen und hofft im gleichen Jahr auf eine Finanzierungszusage. Dann könnte 2025 das Planfeststellungsverfahren laufen und 2026 die Ausschreibung. Der Bau soll nach diesem Zeitplan 2027 und 2028 erfolgen.

Sind Sperrungen und Umleitungen geplant?

Im Gegensatz zum 2023 erfolgten Brückenbau bei Wigratzbad sind keine Sperrungen und Umleitungen geplant. Das neue Brückenbauwerk entsteht versetzt zum jetzigen Straßenverlauf. Um die Anbindung der aus Wohmbrechts kommenden B12 zu gewährleisten, soll zeitweise der Verkehr umgelegt werden. Die Anbindung des Sennereiwegs ist während der Bauphase jedoch nicht möglich.

Sind alle Grundstücksfragen geklärt?

Dies ließ Hocke auch auf Nachfrage eines Anwohners unbeantwortet. Grundsätzlich werde darüber nicht öffentlich gesprochen. Sollte es diesbezüglich noch Fragen geben, würden diese im Planfeststellungsverfahren geklärt.

Welche Rolle spielt der Naturschutz?

Eine große. Denn rund um die bestehende Bebauung wurden in den bisherigen Untersuchungen bereits Eidechsen und Fledermäuse gefunden. Auch für den Fall, dass sich auch Haselmäuse finden, plant die Behörde Ersatzhabitate.

Mit welchem Lärm müssen Anwohner künftig rechnen?

Das hat das Staatliche Bauamt bereits untersuchen lassen. Zwar rückt die B12 künftig etwa 20 Meter näher an Hergatz und damit an die Bregenzer Straße, die Lindauer Straße und den Sennereiweg heran. Doch das Ergebnis einer schallschutztechnischen Untersuchung besagt, dass die Lärmbelastung sogar geringfügig sinkt. Der Grund: Aufgrund des Kreisverkehrs sinkt die gefahrene Geschwindigkeit. Aktuell darf in diesem Bereich mit 100 Stundenkilometern gefahren werden, künftig sind es nur 70.

Welche Sorgen haben die Anwohner?

Beim Infoabend wurde deutlich: Die Anwohner sorgen sich insbesondere vor Lärm und Dreck. Während der Bauphase sei damit zu rechnen, antwortete ihnen Christian Hocke. Die von den Anwohnern genannten Alternativen zu einem Kreisverkehr - insbesondere eine Einfädelspur von Wohmbrechts kommend in Richtung Lindau - habe die Behörde geprüft und vor allem aufgrund des höheren Platzbedarfes verworfen.

Sind Nachtarbeiten geplant?

Auch mögliche Nachtarbeiten sorgen die Anwohner. Sie sind beim Abriss der alten Brücke notwendig, um den Zugverkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Das Einheben neuer Brückenteile erfolgt zwar ebenfalls nachts, ist jedoch aus Sicht von Hocke kaum mit Lärm verbunden.

Was geschieht mit der zweiten Kreuzung bei Wigratzbad?

Ab dem neuen Kreisverkehr verlaufen die beiden Bundesstraßen B12 und B32 wie bislang auf einer Trasse mit dem Abzweig bei Wigratzbad in Richtung Opfenbach. Entgegen früheren Überlegungen ist hier zunächst keine bauliche Veränderung geplant, sagte Hocke auf Nachfrage unserer Redaktion.