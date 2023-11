Die Zeiten, in denen die Bürgerinnen und Bürger laut über eine schlechte Internetverbindung klagten, sind im Westallgäu vorbei. Die Außenbereiche der Ortschaften sind fast komplett mit Glasfaserleitungen an das World Wide Web angeschlossen und die Kernbereiche zumindest soweit aufgerüstet, dass es zumeist Geschwindigkeiten von 50 MBit/s oder mehr gibt. Mit Blick auf die weitere technische Entwicklung und den Bedarf an immer schnelleren Leitungen forcieren die Kommunen aber den weiteren Glasfaserausbau. Und hierfür ist nun klar, dass der im Westallgäu durch die Deutsche Telekom erfolgt.

Zwölf Gemeinden haben sich einen Planer gesucht

Zwölf Westallgäuer Kommunen aus dem Landkreis Lindau und die Marktgemeinde Oberstaufen haben sich hinsichtlich des Ausbaus zusammen geschlossen. Und sie haben mit dem Ingenieurbüro Josef Ledermann einen Kenner der hiesigen Szene beauftragt. Denn er hat die Region schon durch die ersten beiden Ausbauphasen begleitet. Im Herbst 2022 empfahl er den Kommunen, auf ein Förderprogramm des Bundes zu setzen, um auch die Gebäude in den Ortsmitten mit einem Hausanschluss an das Glasfasernetz („Fiber to the home“ / FTTH) auszustatten. Doch genau dieses Förderprogramm stellte der Bund ohne Ankündigung von einem Tag auf den anderen ein. Die Folge: Nun empfahl Ledermann ein Förderprogramm des Freistaates. Hier gibt es allerdings engere finanzielle Grenzen.

Außer der Telekom ziehen alle zurück

Vor diesem Hintergrund tat es gut, dass die Deutsche Telekom ankündigte, einzelne Bereiche eigenwirtschaftlich ‐ also ohne jegliche Förderung ‐ auszubauen. Sie kann dabei auf bereits vorhandene Infrastruktur zurückgreifen. Das können andere Anbieter nicht, weshalb sich nur wenige Firmen für das Westallgäu interessierten. Waren es zu Beginn des Verfahrens im Frühjahr noch drei Unternehmen, zog sich eines bereits kurz darauf zurück. Und letztlich ein Angebot abgegeben hat nur die Deutsche Telekom.

Sie will 16,8 Millionen Euro von den Kommunen, wenn sie alle Lücken im Glasfasernetz schließt. Die wiederum können auf 90 Prozent Förderung vom Freistaat hoffen. Zustande kommt das Geschäft aber nur, wenn sich alle zwölf Kommunen und Oberstaufen dafür entscheiden. Deshalb hat Planer Ledermann jetzt eine mehrwöchige Rundreise durch die Region gestartet.

Kommunen sparen zusammen 7,1 Millionen Euro

In den Gemeinderatssitzungen informiert er über das Ergebnis ‐ und er zeigt auf, dass sich die Kommunen zusammen über 7,1 Millionen sparen, wenn sie sich alle für das Telekom-Angebot entscheiden. Denn es liegt auch eine Auflistung der Einzellose für die jeweiligen Gemeinden vor. Dort addieren sich die Kosten auf 24 Millionen Euro.

Vor diesem Hintergrund gab es bei der ersten Entscheidung keine Diskussion. Sie fand im Gemeinderat Hergatz statt. Dort gilt es, über 300 Hausanschlüsse mit Glasfaser zu überbauen. Mehr als 9,2 Kilometer Leitung gilt es dafür unter Asphalt oder Pflastersteine zu legen. Insgesamt sind es im Westallgäu und Oberstaufen 3000 Gebäude und 150 Kilometer Trassenlänge.

Nicht alle werden kostenlos angeschlossen

Der Anschluss gewerblich genutzter Immobilien erfolgt dabei komplett aus Fördermitteln. Privathaushalte, die schon jetzt mit mindestens 100 Mbit/s versorgt sind, sind hingegen nicht förderfähig. Hier bietet die Telekom an, sie für knapp 800 Euro ebenfalls anzuschließen.

Bis zum 13. Dezember dauert die Tour von Josef Ledermann durch die Ratssitzungen. Anfang 2024 hofft er dann auf die endgültigen Förderbescheide des Freistaates. Liegen sie vor, können die Kooperationsverträge zwischen der Telekom und den Kommunen geschlossen werden. Dann beginnt eine Frist von drei Jahren, innerhalb derer der Ausbau erfolgen muss. Kommt nichts dazwischen, sollte also spätestens 2027 jeder Westallgäuer Haushalt die Möglichkeit haben, sich an das Glasfasernetz anschließen zu lassen.