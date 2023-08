Finanzjahr 2022 in Hergatz abgeschlossen

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in Hergatz den Jahresabschluss 2022 geprüft, einen Bericht darüber erstellt und der Gemeinderat in der Folge die Verwaltung entlastet. Damit ist das Finanzjahr 2022 in der Gemeinde endgültig abgeschlossen. Besondere Bemerkungen vom Ausschussvorsitzenden Stephan Fey gab es nicht. Einzig die vergleichsweise hohen Stromrechnungen der Kindertagesstätte fielen den Ausschussmitgliedern auf. Hier solle die Verwaltung prüfen, ob die Wärmepumpen an den Nachtstromzähler angeschlossen sind. Zudem regt der Ausschuss an, für die Photovoltaikanlagen im Besitz der Kommune eine eigene Gesellschaft zu gründen, um mit deren Überschüssen weitere PV–Projekte zu realisieren.