Fahrer verletzt sich bei Zusammenstoß leicht

Bei einem Unfall bei Hergatz hat es am vergangenen Mittwoch um die Mittagszeit einen Verletzten gegeben. Laut Polizei war ein Autofahrer auf der B12 in Richtung Lindau unterwegs, als er beim Linksabbiegen einen vorfahrtsberechtigten Pkw übersah. Dessen Fahrer zog sich beim Zusammenprall leichte Blessuren zu. An den Autos entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro.