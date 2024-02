Die Zimmerei Schmalzl im Hergatzer Ortsteil Schwarzenberg will erweitern. Doch das Projekt gefällt offenbar nicht jedem. Das wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich. Dort ging es um den Bebauungsplan.

Erstmals hatte sich der Gemeinderat bereits im August 2023 mit der dafür notwendigen Änderung des Bebauungsplanes beschäftigt. In der Folge fand die sogenannte vorgezogene Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung statt. In diesem Verfahrensschritt hat nicht nur das Landratsamt Lindau Bedenken angemeldet, auch Anwohner haben sie geäußert. Das allerdings erfolgte in einem anonymen Schreiben.

Was die Zimmerei an Neubau plant

Die Zimmerei Schmalzl plant den Abriss von bestehenden, kleineren Gebäuden und die Errichtung einer neuen Produktions- und Lagerhalle. Hier ist eine Grundfläche von 35 mal 20 und eine Firsthöhe von zwölf Metern vorgesehen. Das Landratsamt sieht die Gefahr „erheblicher Lärmimmissionen durch die holzverarbeitenden Maschinen und den zugehörigen Fahrverkehr“ und fordert in seiner Stellungnahme ein Lärmschutzgutachten.

Das liegt laut Stadtplaner Michael Florian inzwischen vor. Danach sind „unzulässige Überschreitungen nicht zu erwarten“. Im Gegenteil: „Die zulässigen Maximalwerte werden deutlich unterschritten“.

Späte Vorlage des anonymen Schreibens

Doch auch Anwohner haben sich im September 2023 zu Wort gemeldet. Das Schreiben erhielten die Mitglieder des Gemeinderates allerdings erst unmittelbar vor der jüngsten Ratssitzung ausgeteilt. Noch in der Sitzungsvorlage war vermerkt, dass seitens der Öffentlichkeit keine Stellungnahmen erfolgt seien. Das führte zu Kritik aus dem Gremium.

„Ich komme mir überfahren vor“, sagte Armin Müller. Bürgermeister Oliver-Kersten Raab erklärte die verspätete Vorlage damit, dass „offen war, ob dies überhaupt aufgenommen wird“. Denn unterschrieben war die Stellungnahme nur mit „Anwohner der Lindenhofstraße“. Ob es sich dabei um eine Person oder mehrere Anwohner handelt, lässt das Schreiben offen.

Kritisiert wird darin, dass sich die Zimmerei Schmalzl in der Vergangenheit nicht an vertragliche Regelungen gehalten und insbesondere ein Rolltor einer Produktionshalle länger als die festgelegten zwei Stunden geöffnet habe. Zudem beklagt der oder die Verfasser des Schreibens, dass es in der Straße zu Verkehrsbehinderungen durch Anlieferungsverkehr komme. Die neue Produktionshalle wird als „überdimensioniert“ kritisiert.

Gemeinderäte haben diverse Nachfragen

Zwar verwies der Stadtplaner auf das zwischenzeitlich erstellte Lärmschutzgutachten und darauf, dass konkrete Festlegungen erst im Rahmen einer Baugenehmigung erfolgen können - und nicht im jetzt laufenden Bebauungsplanverfahren. Doch führte das Anwohnerschreiben zu zahlreichen Nachfragen von Gemeinderäten. Heinz Lieg wollte wissen, was die Anwohner tun können, wenn Regeln nicht eingehalten werden. Dafür sei grundsätzlich die Gemeinde erster Ansprechpartner, erläuterte der Stadtplaner. Und bei Bürgermeister Raab waren in den vergangenen Jahren auch immer wieder Beschwerden eines Anwohners eingegangen. „Wir waren da auch mit dem Landratsamt im Kontakt“, sagte Raab. Und: „Was vertraglich festgelegt ist, hat bislang nicht immer funktioniert“. Der Betrieb sei „wohl auch zu schnell gewachsen“, so dass eine Bearbeitung nicht immer in den Hallen möglich gewesen sei.

Der Gemeinderat stimmte am Ende dem Abwägungsvorschlag des Stadtplaners zu. Darin wird auf das inzwischen vorliegende Lärmschutzgutachten verwiesen - und auf eine mögliche Regelung von Lärmschutzvorgaben im Baugenehmigungsverfahren. Sowohl der Stadtplaner als auch der Bürgermeister verwiesen zudem darauf, dass sich die Anwohner bei der nun folgenden öffentlichen Auslegung der Pläne äußern könnten und sollten - dann aber mit Namensnennung.