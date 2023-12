Droht Schwarzenberg „böser Aufschrei“ nach sinkender Abwassergebühr?

Formell hatte der Hergatzer Gemeinderat über eine Senkung der Abwassergebühren für die gut 120 an das Kanalnetz angeschlossenen Haushalte und Betriebe im Ortsteil Schwarzenberg zu beschließen. Doch schnell entwickelte sich daraus eine Grundsatzdiskussion. Denn bei einer anstehenden Sanierung des Kanalnetzes droht ein massiver Anstieg der Gebühren.

Kosten wären von 120 Eigentümern zu tragen

Entstanden ist das Kanalnetz in Schwarzenberg vor 40 Jahren. Bezahlt haben es die Schwarzenberger seinerzeit über ihre Anschlussbeiträge. Technisch angeschlossen ist es an die Abwasserversorgung der Stadt Wangen. Kaufmännisch hingegen ist es das einzige Kanalnetz im Besitz der Gemeinde Hergatz.

Fast alle anderen bebauten Grundstücke der Kommune sind an das Kanalnetz des Abwasserverbands Obere Leiblach angeschlossen. Stehen dort Sanierungen an, wirken sich die Kosten zwar auf die Abwassergebühren aus - doch sie verteilen sich auf einige Tausend Haushalte und Betriebe. Nicht so in Schwarzenberg: Arbeiten am dortigen Kanalnetz sind von den 120 angeschlossenen Grundstückseigentümern zu tragen.

Schon im Februar 2021 führte diese Situation zu Diskussionen im Gemeinderat. Denn grundsätzlich zahlen die Schwarzenberger die gleiche Abwassergebühr wie die Wangener. Dort sinken die Gebühren aufgrund einer neuen Kalkulation zum 1. Januar 2024 von 3,19 auf 3,11 Euro pro Kubikmeter. Eine Anpassung hat der Gemeinderat Hergatz jeweils formell nachzuvollziehen, was auch diesmal erfolgt ist. Zehn Prozent, also 31 Cent pro Kubikmeter, erhält die Gemeinde Hergatz für die Instandhaltung des Kanalnetzes in Schwarzenberg. Das hat sich in den vergangenen Jahren auch gerechnet.

Prüfungen zeigen erste Schäden

Doch nun haben Kanalprüfungen gezeigt, dass erste Schäden aufgetreten sind. Eine Sanierung im größeren Stil wäre „ein ganz schöner Batzen“, mahnte Alexander Linke im Gemeinderat. Und Wolfgang Zodel warnte vor einem „bösen Aufschrei“ in Schwarzenberg, wenn in Folge einer umfangreichen Sanierung „auf einen Dätsch“ deutlich höhere Kosten auf die Schwarzenberger zukommen.

Grundsätzlich gilt, dass sich die Abwasserversorgung rechnen muss - sie aber auch keinen Gewinn erwirtschaften darf. Auch größere Rücklagen dürfe die Kommune für eine Sanierung nicht bilden, informierte Bürgermeister Oliver-Kersten Raab. Aus seiner Sicht ist offen, ob eine umfangreiche Sanierung über die Abwassergebühren und damit langfristig mittels Abschreibung zu erfolgen hat. In diesem Fall müsste die Gemeinde die Kosten vorfinanzieren.

Einen Lösungsplan gibt es nicht

Die Alternative wäre die Erhebung erneuter Anschlussbeiträge. Einen Plan habe die Kommune für diesen Fall auch knapp drei Jahre nach der Diskussion im Gemeinderat nicht, antwortete Raab auf eine entsprechende Frage von Alexander Linke. Denkbar sei, das Schwarzenberger Kanalnetz auch kaufmännisch mit dem der Stadt Wangen zu verbinden. Doch dazu seien umfangreiche Gespräche notwendig.

Eine Lösung fand das Gremium am Ende nicht. So blieb es beim Beschluss, die Abwassergebühren um acht Cent pro Kubikmeter zu senken. Ob die Schwarzenberger langfristig Freude daran haben, blieb offen.