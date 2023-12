Die meisten Hergatzer Projekte sind am Laufen

In mancher Kommune klagen die Mitglieder des Gemeinderates darüber, dass zwischen den im Haushaltsplan vorgesehenen und den im Laufe des Jahres tatsächlich realisierten Projekten eine große Lücke klafft. Das war früher auch in Hergatz so. Aber inzwischen hat sich die Situation geändert. Andreas Roth sparte denn auch nicht mit einem „großen Lob an die Verwaltung“. Er finde es „toll, dass so viel durchgezogen wurde“.

Armin Woll schloss sich diesem Lob zwar nicht an. Er sah noch „zu viele Überträge ins neue Jahr, die wir im Hinterkopf haben müssen“. Doch Bürgermeister Oliver-Kersten Raab und Kämmerer Frank Achberger erläuterten, dass das nicht von der Verwaltung verschuldet sei. Anhand einer „Ampel“ zeigten sie die für das laufende Jahr beschlossenen Projekte auf.

„Grün“ signalisierte dabei die abgeschlossenen Ausgabeposten, wie die Sanierungen des Sennereiweges und der Gemeindestraße Möllen-Maria Thann. Mit zusammen 425.000 Euro waren es zugleich die größten Investitionen in diesem Jahr. Aber auch die Fotovoltaik-Anlagen auf Rathaus, Grundschule und Turnhalle in Wohmbrechts sind seit heuer ein abgeschlossenes Projekt. 60.000 Euro sind hier in eine Erweiterung und einen zusätzlichen Batteriespeicher geflossen.

„Gelb“ stand für jene Projekte, die zwar angestoßen, aber noch nicht abgeschlossen sind. Und das aus verschiedensten Gründen. So steht die Ampelanlage in Schwarzenberg zwar schon. Doch die Abrechnung des Gemeindeanteils durch das Staatliche Bauamt steht noch aus. „Typisch“ sei das, erläuterte der Bürgermeister. Denn eine Rechnungsstellung erfolge häufig erst mit großer Verzögerung.

Nicht weiter geht es aktuell rund um die Straße von Itzlings nach Schreckelberg. Hier war es der Wintereinbruch, der zur Verzögerung der Arbeiten führte. Und in der Bahnhofstraße ist es noch ein Brückengeländer. Dessen Anschaffung hat zwar der Gemeinderat längst beschlossen. Doch dessen Lieferung durch die beauftragte Firma erfolgte bislang nicht.

Gleich mehrfach zog sich allerdings auch die Farbe Rot durch die Übersicht. Sie tauchte vor allem dann auf, wenn es um die Planung neuer Heizungsanlagen ging - so wie für die Grundschule, die Turnhalle in Wohmbrechts sowie die Turn- und Festhalle in Maria-Thann. Lange Zeit hat die Gemeinde hierfür keinen Fachplaner gefunden. Allerdings signalisierte Raab, dass er in guten Gesprächen mit einem Planungsbüro sei, welches entsprechende Kapazitäten habe. Hier könnte sich 2024 also etwas tun.