Das Hergatzer „Jahrhundertprojekt“ stockt weiter

Im Vorjahr waren es exakt 21 Besucher, die zur Bürgerversammlung in Hergatz kamen. Diesmal erkannte Bürgermeister Oliver–Kersten Raab eine Steigerung. Zu Recht, denn es waren 30 Personen, die vor ihm in der Turn– und Festhalle Maria–Thann Platz genommen hatten. Dennoch: Das Interesse an der Kommunalpolitik bleibt gering. Dabei gibt es zahlreiche Themen, die anstehen, wie Raabs 80–minütiger Bericht zeigte.

Was ist der Stand beim Dorfplatz Wohmbrechts und beim Bauhof–Neubau?

Die Umgestaltung ist aus Sicht von Raab „ein Jahrhundertprojekt für die Gemeinde“. Der Investitionsbedarf sei groß und es gelte, viele Ideen in eine gute Umsetzung einfließen zu lassen. Doch befindet sich das Projekt immer wieder im „Dornröschenschlaf“, bekannte der Bürgermeister. Aktuell liege es daran, dass unklar sei, ob die Gemeinde das seit April 2022 unter Denkmalschutz stehende Bodenmüller–Haus, wie im Herbst 2021 beschlossen, abreißen kann. Derzeit laufe die Erstellung eines Schadenskatasters. Liegt das vor, will das zuständige Landesamt für Denkmalpflege neu entscheiden, ob das Gebäude erhalten werden kann und muss, so Raab: „Wir pochen auf den Abriss.“

Knapp drei Millionen Euro soll der Bau eines zentralen Bauhofs beim Feuerwehrhaus am Ortsrand von Wohmbrechts kosten. Die bislang vier Standorte will die Gemeinde dort zusammenfassen. Derzeit findet die Entwurfsplanung statt. Vorgesehen ist ein L–förmiger Neubau mit einem 200 Quadratmeter großen Kaltlager und einem 240 Quadratmeter großen Betriebsgebäude.

Wie sieht es derzeit bei Grundschule und Waldkindergarten aus?

Die prognostizierten Schülerzahlen zeigen, dass die Räume der Grundschule ab 2026 nicht mehr ausreichen. Aktuell sind es 75 Buben und Mädchen, die die Schule besuchen. In vier Jahren sollen es 130 sein. Statt vier gibt es dann mindestens sechs Klassen. Auch die künftige Ganztagsbetreuung habe wohl zusätzlichen Raumbedarf zu Folge, so Raab: „Da rollt eine Lawine auf uns zu.“ Der Gemeinderat wolle sich im Herbst bei einer Klausur mit dem Thema beschäftigen.

Das neue Betreuungsangebot im Waldkindergarten soll im März 2024 starten. Zehn Interessenten gibt es laut Raab bereits, 20 Plätze sind vorgesehen. Aktuell laufe die Suche nach einem geeigneten Standort. Favorisiert sei eine Waldparzelle südlich von Maria–Thann.

Wie steht die Gemeinde finanziell und bei den Personalkosten da?

Innerhalb von zehn Jahren sind die Personalkosten von unter einer auf knapp zwei Millionen Euro gestiegen. Die Hauptursache sieht Raab in der Kinderbetreuung. Das Defizit im Kita–Bereich „springt uns davon“, bemerkte der Bürgermeister. Zuletzt lag es bei über einer halben Million Euro. Aus Sicht von Raab bleiben drei Lösungen: Die Gemeinde trägt die steigenden Kosten und hat in der Folge kaum noch finanziellen Handlungsspielraum, die Eltern müssen deutlich mehr bezahlen oder der Staat übernimmt einen größeren Kostenanteil.

Ende 2023 erwartet der Bürgermeister einen Schuldenstand von rund einer halben Million Euro — und damit einen Tiefstand. Möglich sei der Schuldenabbau vor allem dank der sprudelnden Steuereinnahmen gewesen. Besonders positiv aus Sicht von Raab: Die Gewerbesteuer ist auf über 1,5 Millionen Euro gestiegen. 2018 lag sie noch bei knapp 740.000 Euro. Es zahle sich aus, dass es keinen großen Betrieb im Ort gibt, sondern zahlreiche mittlere Betriebe. Mit dieser guten Diversifizierung stehe die Kommune bestens da.

Und was tut sich bei den Straßensanierungen?

Seit den Pfingstferien abgeschlossen ist die Sanierung der Gemeindestraße zwischen Möllen und Maria–Thann. Das hat die Gemeinde 180.000 Euro gekostet — und damit 45.000 Euro weniger als vorgesehen. Im August soll der Ausbau des Sennereiwegs in Hergatz beginnen — und im Oktober alles fertig sein. Auch die Straße zwischen Itzlings und Schreckelberg will die Kommune noch heuer angehen. 2024 ist dann der Bereich Moosweg an der Reihe. „Komplexer“ seien die Baumaßnahmen rund um die Itzlinger Straße (Raab: „Da geht es auch um die Verkehrsberuhigung“) und den Schlossweg in Wohmbrechts („Hier sind auch die Teilnehmergemeinschaft und die Kirche beteiligt“).

Die Hergatzer Jahresstatistik im Schnelldurchlauf (Stand Ende 2022): 2515 Einwohner, 32 Geburten, 60 Kirchenaustritte, 7 Eheschließungen, 5 Scheidungen, 10 Sterbefälle.