Brücke bei Wigrazbad ist endlich freigegeben

Darauf haben die Autofahrer viele Monate gewartet: Vertreter des Staatlichen Bauamts haben unlängst die neue Brücke über die Leiblach an der Gemeindegrenze von Hergatz und Opfenbach für den Verkehr freigegeben. Da halfen auch die beiden Bürgermeister Matthias Bentz und Oliver-Kersten Raab gerne mit, die Absperrungen aus dem Weg zu räumen.

Seit Oktober 2022 war die Bundesstraße 32 an dieser Stelle nur einspurig über eine Behelfsbrücke befahrbar gewesen. In Richtung Wangen musste der Verkehr über die Kreisstraße LI 7 rollen. Das neue Bauwerk ersetzt eine Brücke aus dem Jahr 1950, der vor allem Tausalz zugesetzt hatte und die nicht mehr sanierungsfähig gewesen war. Die neue Stahlbetonbrücke verfügt über eine Spannbreite von 24,5 Metern und ist im Gegensatz zum Vorgängerbau nicht mehr zehn, sondern zwölf Meter breit. So ist auf der Ostseite Platz für einen Geh- und Radweg. Gekostet hat der Neubau inklusive der Behelfsbrücke 2,3 Millionen Euro.

Einige Herausforderungen in der Bauphase

In der Bauphase gab es einige Herausforderungen, wie Christian Hocke vom Staatlichen Bauamt erinnerte. So fehlte monatelang ein Statiknachweis für die Behelfsbrücke. Dies und die Laichzeit der Bachforelle verzögerten den Abriss, der Ende März beziehungsweise Anfang April erfolgte. Das Umsiedeln von Fledermäusen und Eidechsen hatten die Straßenbauer ebenso zu berücksichtigen wie den Erhalt eines kanadischen Mammutbaums. Restarbeiten rund um den Neubau und das Aufbringen der Markierung sind nun zwar noch zu erledigen, eine erneute Sperrung der Bundesstraße ist dafür aber nicht mehr erforderlich.