Autofahrer fährt auf Lastwagen auf, Polizei sucht Zeugen

Zeugen zu einer Unfallflucht sucht die Polizei in Lindenberg und bittet um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 08381/92010.

Ein 29–jähriger Mann war am Montagmittag gegen 13 Uhr im Bereich der Überleitung von der B 12 auf die B 32 im Bereich Hergatz laut Polizei aus Unachtsamkeit auf einen vor ihm fahrenden Lastwagen aufgefahren. Sein Auto wurde dabei so stark beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Der Lkw–Fahrer als Unfallbeteiligter setzte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Den am Auto entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf etwa 10.000 Euro.